Marvell hebt Umsatzprognose dank starker KI-Chip-Nachfrage an

Für das am 3. Mai beendete erste Geschäftsquartal 2026 wies Marvell einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden US-Dollar aus. Dieser lag ebenfalls leicht über den durchschnittlichen Prognosen der Analysten. Der Nettogewinn nach GAAP lag bei 177,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Auf Non-GAAP-Basis belief sich der Gewinn hingegen auf 540 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,62 US-Dollar je Aktie. Der operative Cashflow erreichte im Berichtszeitraum 332,9 Millionen US-Dollar.

Marvell Technology rechnet im laufenden zweiten Geschäftsquartal 2026 mit einem Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Der Spezialist für Halbleiterlösungen profitiert weiterhin vom starken Bedarf an maßgeschneiderten Chips für KI-Anwendungen in Rechenzentren.

Allein der Bereich "Data Center", der inzwischen 76 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, erzielte im ersten Geschäftsquartal 2026 Erlöse von 1,44 Milliarden US-Dollar. Derzeit investieren vor allem Hyperscaler massiv, um ihre Infrastrukturen für den KI-Einsatz zu modernisieren. Zu den Hyperscalern zählen Cloud-Riesen wie Amazon, Microsoft, CoreWeave oder Google, die riesige Rechenzentren betreiben. Sie investieren stark in eine Infrastruktur, die skalierbare KI- und Cloud-Dienste ermöglicht. Doch auch neue Rechenzentren in Schwellenländern sowie staatlich unterstützte Projekte treiben das Wachstum an.

Neben dem florierenden KI-Geschäft vermeldet Marvell auch eine Stabilisierung in den Segmenten Carrier und Enterprise Networking, die sich nach einer Phase der Lagerbereinigung wieder erholen. Analyst Angelo Zino von CFRA sieht in der Custom-Silicon-Sparte den künftigen Haupttreiber der Unternehmensentwicklung, wenngleich die Margen geringer ausfallen. Ein Webinar am 17. Juni könnte laut Zino neue Impulse liefern, etwa durch Informationen zum Marktpotenzial und zu Neukundengewinnen für das Jahr 2026.

Im Geschäft mit Verbraucherelektronik lief es zuletzt weniger gut: Hier sackte der Umsatz saisonal bedingt um 29 Prozent auf 63,1 Millionen US-Dollar ab. Auch das Industriegeschäft schwächelte mit einem Minus von 12 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Obwohl sich die Entwicklung insgesamt positiv darstellte, reagierte die Aktie nach Börsenschluss mit einem Minus von mehr als drei Prozent.

Die ursprünglich für Mai geplante Investorenkonferenz wurde angesichts des "dynamischen makroökonomischen Umfelds" verschoben, berichtet Reuters.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion