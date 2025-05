US-Zölle auf wackeligem Fundament! Donald Trump: "Hinterzimmer-Gauner"

Donald Trump reagierte mit scharfen Worten auf das Urteil des Handelsgerichts. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete er die Entscheidung als "schrecklich" und "äußerst politisch". Er forderte das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten auf, das Urteil "schnell und entschlossen" aufzuheben. Zudem wetterte er gegen die Richter: "Hinterzimmer-Gauner dürfen nicht in der Lage sein, unsere Nation zu zerstören!"

Trump will sich also nicht beugen: Sollte der Rechtsweg scheitern, will das Weiße Haus zudem auf alternative Befugnisse zurückgreifen, darunter die Abschnitte 232, 301 oder 122 des US-Handelsrechts, berichtet Bloomberg.

Diese Optionen seien allerdings komplizierter. So erlaubt Abschnitt 122 beispielsweise Zölle von maximal 15 Prozent für maximal 150 Tage und ist damit deutlich begrenzter als die derzeit von Trump ausgesetzten 10-Prozent-Zölle. Auch neue Untersuchungen nach den Abschnitten 232 oder 301 benötigen Zeit, wie Peter Navarro, der ehemalige Handelsberater von Donald Trump, einräumte. Dennoch betonte er, dass es keinen "Plan B" gebe, sondern nur einen erweiterten "Plan A" mit allen verfügbaren Instrumenten.

Gleichzeitig versucht das Weiße Haus, das ursprüngliche Urteil des US-Handelsgerichts anzufechten. Die Regierung warnt vor "irreparablem Schaden" für die US-Diplomatie, sollte die Entscheidung bestehen bleiben. Auch neue Zölle auf Halbleiter, Pharma-Produkte oder Elektronik werden bereits intern vorbereitet.

Die Unsicherheit für Unternehmen und Märkte wächst. Trumps "Befreiungstag-Zölle" auf Importe aus aller Welt sowie Sonderzölle im Kampf gegen Fentanyl-Importe stehen auf der Kippe. Während der politische und juristische Schlagabtausch weitergeht, signalisiert das Weiße Haus Kampfbereitschaft – notfalls mit anderen Mitteln. Der Zollstreit ist damit noch lange nicht vorbei.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion