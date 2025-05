Könnte bald eskalieren Kupferpreis baut Druck auf. Steht Kupfer nun vor einer gewaltigen Bewegung? Nach dem volatilen Auf und Ab ist es in Bezug auf Kupfer in den letzten Wochen ruhig geworden. Der Preis hat sich in einer Schiebezone eingerichtet. Nicht selten münden Seitwärtsbewegungen in starken Ausbruchsbewegungen.