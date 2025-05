Positives Ergebnis trotz starken Preisverfalls im EU-Zuckermarkt (FOTO)

Braunschweig (ots) - Die Nordzucker AG hat das Geschäftsjahr 2024/25 trotz eines

angespannten Marktumfelds mit einem positiven operativen Ergebnis abgeschlossen.

Das operative Ergebnis - kurz EBIT - lag bei 100 Millionen Euro nach 421

Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank von 2,923 Milliarden Euro auf 2,770

Milliarden Euro. Hauptursache für den Rückgang bei Umsatz und Ergebnis waren

stark gefallene Zuckerpreise in Europa. Mit Nachhaltigkeits- und

Exzellenzinitiativen im bestehenden Geschäft sowie weiterer Diversifizierung der

Geschäftsfelder strebt Nordzucker für die Zukunft stabile Ergebnisse und

Dividenden an.



Aufgrund der sehr umfangreichen Rübenernten und der daraus resultierenden großen

produzierten Zuckermenge ist der Zuckerpreis in Europa gefallen - deutlich

stärker als ursprünglich erwartet", erklärte Lars Gorissen, Chief Executive

Officer, bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Braunschweig. Zudem wirkten

sich eine verhaltene Verbrauchernachfrage und Zuckermengen, die aus der Ukraine

in den europäischen Markt eingeführt wurden, aus. "Dennoch haben wir im

Geschäftsjahr 2024/25 ein deutlich positives Konzernergebnis erzielt. Daher

werden wir auf der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 gemeinsam mit dem

Aufsichtsrat eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie vorschlagen."





