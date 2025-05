Diese Erfahrung haben Kunden von Hypace gemacht (FOTO)

Roßdorf (ots) - Speditionen und Logistikbetriebe kämpfen weiterhin mit dem

Fachkräftemangel und überlasteten Teams. Die Recruiting-Experten Ben Schimke und

Lukas Pokinskyj von Hypace unterstützen betroffene Unternehmen, sich als

attraktive Arbeitgeber zu positionieren und qualifizierte Bewerber gezielt

anzusprechen. Doch welche Erfolge sind damit wirklich möglich?



Viele Speditionen und Logistikbetriebe stehen unter Druck: Die Belegschaft

altert, qualifizierte Bewerber bleiben aus, und konventionelle Methoden zur

Personalgewinnung greifen immer seltener. Was in den vergangenen Jahrzehnten

noch funktionierte - etwa Stellenanzeigen in Zeitungen oder Jobangebote auf

Online-Portalen - reicht heute bei weitem nicht mehr aus. Oft melden sich

entweder gar keine Kandidaten oder die Bewerbungen passen schlichtweg nicht zum

gesuchten Profil. Für viele Unternehmen entsteht daraus nicht nur Frust, sondern

auch wachsender Zeitdruck. "Während Lkws stillstehen oder Touren nicht abgedeckt

werden können, steigen gleichzeitig die Anforderungen an die verbleibenden

Mitarbeiter", warnt Ben Schimke von Hypace. "Viele Unternehmen erkennen zu spät,

dass sie für die Gewinnung neuer Mitarbeiter völlig neue Wege einschlagen

müssen."







Lukas Pokinskyj. "Nur so erreichen Unternehmen die richtigen Menschen." Um

Transport- und Logistikfirmen bei der erfolgreichen Personalgewinnung zu

unterstützen, haben die beiden Experten die Agentur Hypace gegründet: Statt

standardisierte Recruitinglösungen anzubieten, entwickeln sie mit ihrem Team

individuelle Konzepte, die auf Sichtbarkeit, Klarheit und Effizienz setzen. So

ermöglicht Hypace seinen Kunden eine durchdachte Positionierung, eine gezielte

Bewerberansprache und messbare Erfolge - nicht nur bei reinen LKW-Fahrern,

sondern auch bei anderen Vakanzen wie Disponenten oder Fachkräften im Bau oder

im Lager. Während viele Betriebe weiterhin auf Zufallstreffer über Jobportale

hoffen, schaffen Hypace-Kunden somit eine neue Dynamik: Sie werden als begehrte

Arbeitgeber wahrgenommen, erhalten regelmäßig qualifizierte Bewerbungen und

sichern sich damit einen echten Wettbewerbsvorteil. Die folgenden drei

Erfahrungsberichte zeigen, welche Resultate damit wirklich möglich sind.



1. Erfahrung: R+H Autologistik GmbH & Co. KG



Vor der Zusammenarbeit mit Hypace stand die R+H Autologistik vor einer großen

Herausforderung: Ein erheblicher Teil der Fahrerschaft würde in den kommenden Seite 2 ► Seite 1 von 3



