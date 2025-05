Commerzbank schwächer - Unicredit in Griechenland unterwegs

RoamingFree schrieb gestern 18:58

Nabend zusammen,

habe heute den TURBO OPTIONSSCHEIN (LONG) AUF COMMERZBANK · WKN SX87CA · I KO: 22,00 I KK: 0,47 I

bei COBA ca. 26,50 gekauft. Verkauft dann heute Nachmittag zu 0,51. Suche gerade einen neuen Schein, da ich,

wie viele hier, von weiter steigenden Kursen ausgehen und ich auch noch auf ein Übernahmeangebot oberhalb der 30 € hoffe, ⁣:keks:



Aber noch etwas anderes:

Vor etwas über 3 Wochen wurde hier von einigen Usern geschrieben und auch mit mehreren Daumen "unterstützt" dass das Forum doch

an Qualität verloren hätte durch die Erwähnung von Optionsscheingeschäften usw. sowie die Erwähnung von Gewinnen usw.

Es ginge hier doch um das Geschehen um die Aktie!

Nun meiner Meinung geht es auch um alles, was mit der Aktie zusammen hängt und mit dem man, bei Interesse Geld verdienen kann.

Wer nur die Aktie handeln will, der handelt sie nur. Aber ich habe festgestellt das manche User hier schon ab und an eine "Beimischung"

in ihr Depot holen.

Was mich aber gewundert hat ist folgendes: Keiner der User die hier so geschimpft haben, haben in den dann folgenden 3 Wochen nicht

einen Beitrag zur Aktie getätigt bzw. keinerlei Kommentar zu Beiträgen von anderen Usern abgegeben. Und wenn man weiter in den "persönlichen Profilen "zurückblättert" dann sieht man sehr klar, das diese User so gut wie garnichts zu einer Kommunikation in einem Forum beitragen!

Sorry, das lag mir auf der Seele!

Und nochmal zur COBA. Ich werde meine Inlinerbestände weiter aufstocken. Momentan habe ich die obere Range bei 36 bis August, 38er Scheine

werde ich noch aufnehmen. Untere Grenze zw 20-22, hoffe mal das sie zumindest im Juni und Juli einen guten Zeitwert aufbauen. Bei plötzlichen

Auftaxungen, wie sie immer mal vorkommen werde ich aber auch mal vorzeitig realisieren. Wen diese Geschäfte interessieren kann sie im

Inliner-Thread nachlesen.

Wünsche euch allen noch einen schönen Abend und eine gute Rest-Handelswoche.👍