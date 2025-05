Solide Innovation für ein grünes Morgen! XCMG Excavator veranstaltet 7. internationales Kundenfestival in Xuzhou XUZHOU, China, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ - Das 7. internationale Kundenfestival von XCMG fand in Xuzhou, China, in der hochmodernen Produktionsstätte für intelligente Bagger von XCMG statt. Auf der Veranstaltung wurden intelligente, …