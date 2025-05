Daimler Truck Holding - Aktie im Rampenlicht - 28.05.2025

Mit einer Performance von -4,61 % musste die Daimler Truck Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Daimler Truck Holding mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,06 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um -5,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,91 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

Daimler Truck Holding Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,19 % 1 Monat +13,05 % 3 Monate -12,06 % 1 Jahr -3,78 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,25 Mrd.EUR wert.

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.