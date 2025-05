Aroundtown profitiert von höheren Mieten - keine Dividende für 2024

Bluetenpracht schrieb 15.05.25, 17:30

TAG zahlt mit ähnlichem LTV Dividende



die machen einfach das, was sie sagen und sich als Ziel setzen:

Ausschüttungsquote von 40% des FFO I



GCP erreicht seit Jahren nie das, was sie als Ziel an die Anleger und Interessierten raushauen:

Ausschüttungsquote von 75% vom FFO. Also laut NEUSTER GCP Guidance = 0,78-0,83 Euro Dividend.

https://www.grandcityproperties.com/grandcityproperties.com/Documents/PDFs/CompanyPresentation.pdf







Und darum bleibt GCP das schlecht bewertete Schmuddelkind im Immobereich. Dieses Jahr begründen sie nicht mal das Scheitern ihrer Ziele. Da heisst es nun in der Presse:

"The Luxembourg-based real estate company emphasized its commitment to maintaining a conservative financial strategy" etc



Ja was denn nun?! Wie kann man durchgehend und weiterhin das Ziel 75 Prozent FFO als Dividende ausgeben?! Und nächstes Jahr das gleiche Spiel?! Kann man potenzielle Aktionäre noch mehr mit wirren, sich widersprechenden Aussagen und Zielen verarxxx?

Diese wirre Kommunikation ist und bleibt ein Desaster. Und deshalb bleibt der Abschlag zum NAV massivst.