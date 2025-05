ROUNDUP Israels Luftwaffe greift erneut Flughafen im Jemen an Die israelische Luftwaffe hat erneut den internationalen Flughafen in Jemens Hauptstadt Sanaa angegriffen und dabei das letzte Passagierflugzeug der Airline Yemenia zerstört. Israels Armee habe "das letzte Flugzeug der Airline Yemenia, das am …