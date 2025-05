Partnerschaft mit weltweit führendem Tabakhersteller

BURLINGTON, ON - 26. Mai 2025 - Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln durch seine QuickStrip-Plattform spezialisiert hat, gab heute die Einreichung von zwei wichtigen Patentanträgen in Partnerschaft mit Aavishkar Oral Strips Pvt. Ltd. bekannt. Diese Patente beziehen sich sowohl auf auflösbare als auch auf nicht auflösbare orale Nikotinstreifen - ein Durchbruch in der Nikotinverabreichung. Diese Streifen der nächsten Generation sind für eine Verabreichung konzipiert, die den bestehenden oralen Beuteln ähnelt, jedoch mit einer deutlich schnelleren Absorption, einer verbesserten Bioverfügbarkeit und ohne die Notwendigkeit, sie nach dem Gebrauch zu entfernen.