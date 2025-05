Kanadas Dollar steigt und steigt – trotz oder gerade wegen Trump

Die Entwicklung mag auf den ersten Blick paradox wirken: Während sich die kanadische Wirtschaft derzeit eher in einem Seitwärtsmodus befindet, erweist sich der "Loonie" an den Devisenmärkten als eine der solidesten Währungen im G10-Raum. Die Erklärung dafür liegt weniger in kanadischer Stärke als vielmehr im wachsenden Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten.

Seit Jahresbeginn hat der kanadische Dollar gegenüber dem US-Dollar deutlich zugelegt – zuletzt wurde er mit rund 1,38 kanadischen Dollar je US-Dollar gehandelt. Am Montag ist er zwischenzeitlich mit 1,3684 auf den höchsten Stand gestiegen seit Trump die Wahlen gewonnen hat und alle Marktteilnehmer anfangs eine Rallye des US-Dollars eingepreist hatten.

Die Entwicklung überrascht angesichts der schwachen wirtschaftlichen Rahmendaten Kanadas. Die Arbeitslosenquote ist zuletzt auf 6,7 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit September 2021. Das Beschäftigungswachstum hat sich spürbar verlangsamt, und auch der private Konsum bleibt gedämpft. Zwar hat die Bank of Canada bislang Zinssenkungen vermieden, doch der Ton aus Ottawa ist vorsichtiger geworden.

Anleger strömen dennoch kontinuierlich in den kanadischen Dollar. Grund dafür ist weniger ein positiver Ausblick auf Kanada selbst als vielmehr eine wachsende Unsicherheit rund um den Greenback. Seit Trump Anfang April eine neue Runde von Strafzöllen verkündete ist das Vertrauen in die US-Wirtschaftspolitik weiter gesunken. Die politische Unberechenbarkeit in Washington, gepaart mit der zunehmenden Kritik Trumps an der US-Notenbank, hinterlässt Spuren: Der US-Dollar verliert seinen Glanz als globale Leitwährung – zumindest in Teilen.

Hinzu kommt die angespannte fiskalische Lage der USA. Nachdem zuletzt auch Moody’s die Top-Bonitätsnote für US-Staatsanleihen kassierte, steigt das Misstrauen institutioneller Investoren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hat sich seit März sprunghaft auf über 4,5 Prozent erhöht, weil Anleger höhere Risikoaufschläge verlangen.

Die Folge: Kapital, das früher in Dollar-Papieren geparkt wurde, sucht zunehmend Alternativen. Und der kanadische Dollar, getragen von einem stabilen institutionellen Rahmen, einem soliden Bankensystem und politischer Berechenbarkeit, wird plötzlich als sicherer Hafen wahrgenommen – ein bemerkenswerter Rollentausch.

Zudem profitiert Kanada indirekt vom steigenden Rohstoffpreisumfeld. Auch wenn die Ölpreise zuletzt leicht schwankten, bleibt die Nachfrage nach kanadischem Rohöl robust. Der kanadische Energiesektor spielt zwar in den Wirtschaftskennzahlen nicht mehr die dominante Rolle wie noch vor zehn Jahren, beeinflusst aber weiterhin die Wahrnehmung des Landes an den Finanzmärkten.

Ein zusätzlicher Treiber für den Loonie ist der Kapitalfluss aus Europa. Inmitten der europäischen Bemühungen, sich unabhängiger von US-amerikanischen Finanzstrukturen zu machen, gilt Kanada zunehmend als Brückenkopf. Europäische Pensionskassen und Versicherer bauen ihre Engagements in kanadischen Anleihen aus – nicht zuletzt, weil Kanada trotz allem noch als verlässlicher Teil der westlichen Wertegemeinschaft gilt, ohne den geopolitischen Ballast Washingtons.

Zwar warnen einige Analysten bereits vor einer Überbewertung des kanadischen Dollars. Vor allem, wenn sich die konjunkturelle Schwäche länger hinzieht und die Bank of Canada zu einer Zinssenkung gezwungen wird. Doch für den Moment spricht das Kräfteverhältnis an den Devisenmärkten eine klare Sprache:

Im Zweifel setzen Investoren lieber auf kanadische Besonnenheit als auf amerikanischen Druck. Der Loonie mag nicht glänzen – aber im Schatten eines taumelnden Greenbacks reicht auch solides Vertrauen, um zur Outperformance anzusetzen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion