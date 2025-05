Lidl erhält Deutschen Preis für Unternehmensengagement / Gemeinsam mit brotZeit e.V. macht sich Lidl für Chancengerechtigkeit unter Kindern stark (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland ist für seinen Einsatz an Grund- und

Förderschulen mit dem Deutschen Preis für Unternehmensengagement 2025

ausgezeichnet worden. Der Lebensmitteleinzelhändler stellt dem gemeinnützigen

Verein brotZeit e.V. sämtliche Lebensmittel zur Verfügung, um Kinder an Grund-

und Förderschulen mit einem kostenlosen, ausgewogenen Frühstück vor

Unterrichtsbeginn zu versorgen. UPJ e.V., Netzwerk für Unternehmensverantwortung

und gesellschaftliches Engagement, würdigt die Unterstützung des

Lebensmitteleinzelhändlers mit der Auszeichnung in der Kategorie "Gemeinsam für

Bildung und Chancengerechtigkeit".



Studien belegen, dass jedes fünfte Kind hungrig zur Schule geht. Seit mehr als

16 Jahren begleitet Lidl den Verein brotZeit e.V., um das zu ändern. Dabei steht

brotZeit e.V. in engem Kontakt mit den teilnehmenden Schulen, gewinnt

Ehrenamtliche für die Vorbereitung und Ausgabe des Frühstücks und kümmert sich

um Logistik und Qualitätsmanagement. Lidl stellt indes sämtliche Lebensmittel an

allen teilnehmenden Schulen zur Verfügung.





"Als zuverlässiger Nahversorger, der mit seinen Produkten Millionen Menschen

erreicht, stehen wir in der Mitte der Gesellschaft. Wir sind uns unserer

Verantwortung bewusst und gehen gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam

mit starken Partnern an. Seit Gründung sind wir deshalb zuverlässiger Partner

von brotZeit e.V. Wir sind stolz darauf, dass so viele Kinder dank unserer

Unterstützung mit einem ausgewogenen Frühstück in den Tag starten können", sagt

Miriam Schroer, Bereichsleiterin CSR und Nachhaltigkeit bei Lidl in Deutschland.



Zahlen belegen Erfolg des Projekts



Das Projekt, das im Jahr 2009 auf Initiative von Uschi Glas an vier Münchner

Schulen ins Leben gerufen wurde, ist in den vergangenen Jahren immer

weitergewachsen. Rund 480 Grund- und Förderschulen bieten ihren Schülern

mittlerweile das brotZeit-Frühstück an, bis Ende 2025 soll es das Angebot in

weit über 500 Einrichtungen geben. Über 2,8 Millionen Frühstücke wurden allein

im Jahr 2024 ausgegeben, 18,7 Millionen seit Vereinsgründung. Als einziger

Lebensmitteleinzelhändler spendet Lidl in Deutschland jährlich 775 Tonnen

Lebensmittel an brotZeit, die täglich 20.000 Kinder versorgen.



"Lidl und brotZeit sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Dank der

großzügigen und verlässlichen Lieferung kostenloser Lebensmittel von Lidl können

wir hungrigen Schülern täglich ein ausgewogenes Frühstück anbieten. Das ist

immens wichtig für die Kinder, denn satt lernt es sich besser. Die Kinder

verbessern ihre schulischen Leistungen und sind zufriedener", betont Uschi Glas,

Gründerin und Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins.



Der Lebensmitteleinzelhändler unterstützt brotZeit an den Projektschulen mit

dem, was er am besten kann - aber für einen gemeinnützigen Zweck. Lidl bietet

hervorragende Qualität, Frische und eine große Vielfalt an Lebensmitteln. Lidl

in Deutschland will auch zukünftig seine Kooperation mit brotZeit e.V. weiter

ausbauen und noch mehr Schüler mit einem ausgewogenen Frühstück versorgen. Der

Lebensmitteleinzelhändler ist sich bewusst, dass eine langfristige

Zusammenarbeit die Grundlage für den Erfolg des Projekts bildet.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/) .



Weitere Informationen zum gesellschaftlichen Engagement von Lidl in Deutschland

finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen

/fair-handeln/handlungsfelder/gesellschaftliches-engagement) .



