Exyte erweitert Präsenz im „Silicon Saxony" mit neuem Planungs- und Projektstandort in Dresden

Eröffnung eines neuen Planungs- und Projektstandorts in Dresden; Halbleiterprojekte im Fokus.

Rund 300 Beschäftigte in qualifizierten Bereichen wie Architektur, Ingenieurswesen sowie Projekt- und Baumanagement.

Exyte CEO Dr. Wolfgang Büchele : „Die Stärkung unserer Präsenz im Silicon Saxony ist von entscheidender Bedeutung für das Halbleitergeschäft von Exyte und bringt unser klares Bekenntnis zur regionalen Innovationskraft zum Ausdruck."

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert : „Wir freuen uns, dass ein globaler Marktführer wie Exyte sich in unserer Region engagiert. Dieser Schritt stärkt unsere regionale Wirtschaft und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze."

STUTTGART, Deutschland , 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen wie Halbleiter und Mikroelektronik, baut seine Präsenz im Silicon Saxony weiter aus und eröffnet einen neuen Standort für Planung und Projektdurchführung in Dresden. Mit diesem gezielten Schritt verfolgt das Unternehmen konsequent seine Strategie, dorthin zu gehen, wo wichtige Kunden investieren. Exyte stärkt mit dem neuen Standort seine Fähigkeit, komplexe Halbleiterprojekte für führende internationale Kunden in einem der bedeutendsten Technologiecluster Europas umzusetzen. Am neuen Standort entstehen zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur sowie Projekt- und Baumanagement. Exyte plant, weiterhin eine bedeutende Anzahl an Fachkräften in diesen Bereichen einzustellen.

Der neue Standort bietet Platz für bis zu 150 Mitarbeitende, während ein Großteil der Belegschaft auch künftig direkt auf den Baustellen in und um Dresden tätig sein wird. Der 2.700 Quadratmeter große Standort im Stadtteil Radeberger Vorstadt, unweit des Stadtzentrums, erstreckt sich über fünf Etagen. Das neue Büro für Planung und Projektdurchführung liegt im historischen „Preußischen Viertel", in unmittelbarer Nähe zur Elbe, und unterstreicht die langjährige Präsenz und das anhaltende Wachstum von Exyte in der Region. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Realisierung hochmoderner Produktionsstätten für namhafte Konzerne der Halbleiter- und Elektronikbranche hat Exyte maßgeblich zur Entwicklung der Region beigetragen. Bereits seit den frühen 1990er Jahren haben führende internationale Halbleiterunternehmen mit Unterstützung von Exyte Fertigungsstandorte in Dresden aufgebaut. Der neue Standort im Silicon Saxony ermöglicht Exyte eine noch agilere und effizientere Umsetzung lokaler Hightech-Projekte.