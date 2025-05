OMV in Österreich setzt auf 'grünen Wasserstoff'

RWE ist mit einem bereinigten EBITDA von 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettogewinn von 498 Millionen Euro ins Jahr 2025 gestartet. Damit liegt das Ergebnis wie erwartet unter dem Vorjahresquartal (EBITDA Q1/2024: 1,71 Milliarden Euro, Nettogewinn: 801 Millionen Euro), übertrifft aber leicht die Analystenerwartungen beim Überschuss. Hauptursachen für den Ergebnisrückgang sind vor allem schwache Windverhältnisse, die insbesondere im Segment Offshore-Wind zu deutlichen Rückgängen führten. Auch im Bereich Flexible Erzeugung sanken die Margen und das Ergebnis spürbar. Das Handelsgeschäft entwickelte sich schwach und das Ergebnis brach von 251 Millionen Euro auf etwa 40 Millionen Euro ein. Gleichzeitig konnten neue Onshore-Wind-, Solar- und Batteriespeicheranlagen in Betrieb genommen werden, was das Ergebnis teilweise stabilisierte.Im ersten Quartal 2025 investierte RWE netto 2,7 Milliarden Euro und nahm 600 Megawatt neue Kapazität in Betrieb. Insgesamt befinden sich 11,2 Gigawatt neue Anlagen im Bau. Für das Gesamtjahr 2025 hält RWE an seiner Prognose fest und erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen 4,55 und 5,15 Milliarden Euro sowie einen bereinigten Nettogewinn zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 1,20 Euro je Aktie steigen, was einer Erhöhung um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Trotz des Ergebnisrückgangs bleibt RWE beim Ausbau erneuerbarer Energien auf Kurs. Die Dividendenrendite liegt mit 3,6 Prozent für einen Entwickler erneuerbarer Energien vergleichsweise hoch. Analysten sehen die Aktie als unterbewertet, beispielsweise gibt Morningstar einen Fair Value von 48 Euro an. Allerdings verfügt das Unternehmen laut Analysten über keinen ökonomischen Burggraben, sodass die Unsicherheit im Markt aufgrund geopolitischer Risiken, Lieferkettenproblemen und politischer Unsicherheiten – etwa im Zusammenhang mit möglichen US-Politikänderungen – bestehen bleibt.Zusammenfassend liefert RWE im ersten Quartal 2025 ein solides, aber rückläufiges Ergebnis, das die Erwartungen leicht übertrifft. Der Konzern investiert weiterhin massiv in erneuerbare Energien und hält an seinen Jahreszielen fest. Die Aktie bleibt angesichts der attraktiven Dividendenrendite und des langfristigen Wachstumspotenzials im Bereich der erneuerbaren Energien interessant, ist aber kurzfristig durch Ergebnisrückgänge und Marktunsicherheiten belastet. Für bestehende Anleger empfiehlt sich eine Absicherung nach unten, beispielsweise durch einen Stoppkurs bei 27 Euro.