1 Dividendenaktie mit 4,2 % Rendite, 30 Jahre Dividendenwachstum & voller Pipeline

Nach Statista -Schätzungen könnte der Pharmazeutika-Markt bereits in diesem Jahr ein Volumen von 1,1 Billionen Euro erreichen, wobei Krebsmittel mit 190,3 Milliarden Euro das größte Segment bilden. Dabei entfallen 85 Prozent der Umsätze auf verschreibungspflichtige Mittel, während Biologika und Biosimilars an Bedeutung gewinnen. Trotz seiner Größe soll der Gesamtmarkt bis 2029 jährlich um 4,77 Prozent weiterwachsen.

Davon profitiert auch der nach Umsatz sechstgrößte Pharmakonzern der Welt, Sanofi.

Sanofi zählt zu den bedeutendsten Pharmaunternehmen

Der französische Konzern ist weltweit vertreten und auf die Gebiete Immunologie, seltene Erkrankungen, Neurologie und Onkologie spezialisiert. Hinzu kommt ein breites Impfstoffportfolio, unter anderem gegen Polio, Keuchhusten, Hib, Hepatitis B, Influenza, Meningitis und RSV sowie Reiseerkrankungen wie Gelbfieber und Typhus.

Bei der Entwicklung neuer Mittel setzt Sanofi auf Partnerschaften, um die Entwicklungskosten zu senken. So kooperiert der Konzern in der Onkologie und Immunologie mit Exscientia zur KI-gestützten Arzneimittelentwicklung, im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen mit ABL Bio für Parkinson-Therapien, in der Immunonkologie mit Innate Pharma für NK-Zelltherapien, im Bereich Genom-Editing mit Scribe Therapeutics, bei Proteinabbau-Therapien mit Kymera, Nurix und Denali und im Antikörpersegment mit Adagene und IGM Biosciences.

Sanofi verfügt über ein breites Portfolio an patentgeschützten Originalpräparaten und Impfstoffen. Mit globaler Präsenz, hoher Forschungs- und Produktionskapazität sowie einer starken Innovationskraft durch strategische Allianzen ist das Unternehmen im Bereich seltene Erkrankungen und der Immunologie führend.

Aktuell umfasst die Pipeline 86 klinische Entwicklungsprojekte (Stand: April 2025), davon 31 in Phase drei oder im Zulassungsverfahren. Der Fokus liegt auf schwer behandelbaren Erkrankungen in den Bereichen Immunologie, Neurologie, Atemwegserkrankungen und Impfstoffe.

Allein Sanofis neue Immunologie- und Entzündungsmittel besitzen bis 2030 ein Umsatzpotential von zehn Milliarden Euro jährlich.

Sanofi ist finanziell gut aufgestellt

Neben der breiten regionalen Präsenz und Produktpalette entwickeln sich auch die Unternehmensergebnisse positiv.

So sind der Umsatz und der Gewinn zwischen 2015 und 2024 von 38.709 Millionen auf 47.922 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 4.760 Millionen auf 6.016 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei erreichten die Gewinnmarge und die Eigenkapitalrendite im Durchschnitt gute Werte von 17,2 Prozent beziehungsweise 9,6 Prozent. Sanofi besitzt mit 58,6 Prozent Eigenkapital zudem eine solide Bilanz.

Gute Aussichten

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Sanofi ein starkes Wachstum und bestätigte seine Jahresprognose.

Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 15,7 Prozent auf 1,79 Euro zulegte. Besonders erfolgreich war die Einführung neuer Medikamente, deren Umsätze um 43,8 Prozent auf 800 Millionen Euro wuchsen. Der Pharmakonzern erreichte in den Bereichen Immunologie, seltene Krankheiten und Onkologie zudem sechs regulatorische Zulassungen.

Sanofi zahlt kontinuierlich steigende Dividenden

Sanofi schüttet einmal jährlich im Mai eine Dividende aus, die in den vergangenen 30 Jahren mit den Ergebnissen stetig gestiegen ist.

Quelle: https://www.sanofi.com/en/investors/sanofi-share-and-adrs/dividend

Zuletzt betrug sie 3,92 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent entspricht (28.05.2025).

Fazit

Sanofi profitiert vom wachsenden Pharmamarkt, besitzt ein breites Produktportfolio, eine umfangreiche Pipeline und nimmt bei seltenen Krankheiten sowie in der Immunologie eine führende Rolle ein. Dies schlägt sich auch in den Geschäftszahlen nieder, die sich sehr profitabel und positiv entwickeln.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,52 % und einem Kurs von 85,72EUR auf Tradegate (30. Mai 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.





