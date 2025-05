Inflation ist infolge des Margendrucks Haupttreiber bei Preisentscheidungen im Einzelhandel

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 28. Mai 2025 / IPRoyal, ein führender Anbieter von Proxy-Lösungen für Privatanwender und anderen IP-Adresslösungen, hat heute die Ergebnisse seiner Umfrage zur Preisstrategie 2025 (Pricing Strategy Survey 2025) veröffentlicht, die auf den Antworten von 675 Führungskräften in Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern basiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Inflation den Haupteinflussfaktor für die strategische Preisgestaltung darstellt (von 75 Prozent der Befragten genannt). Die Unternehmen sind zunehmend bemüht, sich vor schrumpfenden Gewinnspannen zu schützen und die anhaltende Marktunsicherheit zu bewältigen.

Die Umfrage zeigt auch eine kritische Lücke auf: Während Unternehmen vermehrt unter Druck stehen, wettbewerbsfähig zu bleiben, haben viele von ihnen jene Instrumente, die für raschere und präzisere Preisentscheidungen erforderlich sind, noch nicht umfassend eingeführt. Fast alle Befragten (95 Prozent) gaben an, dass ihre Kunden mäßig bis extrem preissensibel sind, was die Notwendigkeit präziser, dynamischer Preisstrategien unterstreicht. Dennoch räumten mehr als die Hälfte der befragten Einzelhändler (52 Prozent) ein, dass sie sich zumindest teilweise immer noch auf manuelle Methoden verlassen, um den Mitbewerb zu beobachten, wie z. B. die Überprüfung einzelner Websites. Als Signal in Richtung Innovation gaben 50 Prozent an, dass sie Automatisierungslösungen wie Web Scraping einsetzen.

„Diese Umfrage entspricht dem, was wir auch von unseren Kunden hören: Die Margen sind knapp und der Mitbewerb ist hart“, so Mindaugas Čaplinskas, Mitbegründer und strategischer Berater bei IPRoyal. „Die Zukunft lässt sich nicht voraussagen, aber mit präzisen Wettbewerbsdaten in Echtzeit kann man Datenerfassungslösungen entsprechend optimieren und rascher intelligentere Preisentscheidungen treffen.“

Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

- Die Inflation (75 %) ist aus wirtschaftlicher Sicht der Hauptfaktor, der die strategische Preisgestaltung beeinflusst. Aber auch andere wichtige Faktoren wie Zölle (65 %), Marktunsicherheit (50 %), Lieferkettenunterbrechungen (53 %), Veränderungen bei der Kundennachfrage (49 %) sowie Preisänderungen bei den Mitbewerbern (48 %) werden ins Treffen geführt. Dies verdeutlicht die Komplexität des heutigen Umfelds.