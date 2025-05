Börsenstart USA - 28.05. - US Tech 100 stark +0,11 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 42.342,52 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,99 %, Procter & Gamble +0,75 %, Amgen +0,62 %, Boeing +0,47 %, Walmart +0,46 %

Flop-Werte: Verizon Communications -0,34 %, Walt Disney -0,30 %, Goldman Sachs Group -0,20 %, Chevron Corporation -0,19 %, Nike (B) -0,17 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.419,62 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +2,62 %, Marvell Technology +2,11 %, Dexcom +1,69 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,42 %, ON Semiconductor +1,37 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,10 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,00 %, IDEXX Laboratories -1,14 %, Cadence Design Systems -0,92 %, Copart -0,85 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 5.920,90 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) +6,45 %, Humana +2,94 %, DoorDash Registered (A) +2,62 %, Hologic +2,28 %, Autozone +2,07 %

Flop-Werte: AES -3,61 %, A.O.Smith -3,24 %, Deckers Outdoor -3,19 %, Coinbase -2,79 %, Lennar Registered (A) -1,92 %