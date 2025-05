Kaum Bewegung - Warten auf Nvidia-Zahlen nach Handelsende

vostock schrieb 24.05.25, 23:41

Die Bedienungskonzepte von Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Autos usw haben sich verändert. Wo es früher viele Knöpfe gab, haben heutzutage Displays einzug gehalten. Auch hier gilt immer noch die gleiche Begründung, die Steve Jobs bei der Einführung des Iphones genannt hatte. Knöpfe (Tasten) sind statisch und eine Mehrfachbelegung kompliziert. Auf einem Display kann man dagegen die Tasten immer wieder neu anordnen – je nachdem wie es die Anwendung erfordert.

Aus ergonomischer Sicht werden Displays in Fahrzeugen allerdings kritisiert, da mehrstufige Menues den Fahrer ablenken können, während physische Schaltelemente weniger Aufmerksamkeit von der Straße nehmen [1], [2].

Zusätzlich senkt der Einbau von Displays die Herstellungskosten, daher denke ich, dass sich dieser Trend nicht umkehren wird. Es werden also viele Displays verbaut werden.



Anders als bei Fernsehern und Computermonitoren gibt es bei den Industrie-Displays keine sehr hohen Anforderungen an Farbtreue und Auflösung und Markennamen stehen auch eher im Hintergrund.



Wer stellt diese Displays nun her?



1. LG Display

2. Samsung Electronics

3. AU Optronics

4. Innolux

5. Japan Display

6. Sharp

7. BOE Technology

8. Hannstar Display

9. Varitronix International Limited

10. TCL Display Technology Holdings Limited

11. Universal Display Corp

12. E Ink Holdings

13. Panasonic Corp

14. Planar Systems

15. NEC

16. Advanced Co Ltd

17. Hope Industrial system Inc

18. Advantech

19. iTG









Innolux



Ist basiert in Taiwan und eine Tochter der Foxconn Technology Group, einem der weltweit größten Hersteller elektronischer Produkte.



BOE Varitronix



Varitronix wurde 1978 gegründet und an der Hongkong Stock Exchange in 1991 gelisted. Hauptgeschäftsfeld sind Displays im Automobil und Industriebereich. Im Jahr 2016 erwarb BOE Technology 54.7 % der Anteile und seither ist BOE Varitronix eine Tochter der BOE Technology Group.



Segmente

Automotive Display Business

Hier sieht das Management noch Raum für Wachstum. Aus Kostengründen werden noch mehr LCDs im Vergleich zu OLEDs verbaut.



Industrial and other Display Business



Auch hier sieht das Management großes Potential in public transportation (Flug, Zug), Car Parking.





LG Display



Das Unternehmen entstand 1999 als Joint Venture zwischen Philips und LG Electronics und hat sich auf die Herstellung von Flüssigkristallbildschirmen (LCD) spezialisiert. Im Febuar 2008 wurde es dann in LG Display umbenannt und 2009 verkaufte Philips seine letzten Anteile [3].

Heutzutage stellt LG Display Fernseher, Monitore und Displays für Automobile her.





Japan Display



Japan Display (JDI) ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Sony, Hitachi und Toshiba, das Flüssigkristallbildschirme herstellt.





AU Optronics



Die AU Optronics Corporation gehört heute zur BenQ-Gruppe und ist der größte Hersteller für LCD Bildschirme mit Sitz in Taiwan. Das Unternehmen ist 2001 als Kooperation von Acer Display Technology und Unipac Optoelectronics Corporation gegründet worden. AUO stellt LCD Elemente für Unternehmen wie BenQ und VewSonic her.







Sharp



Sharp ist ein japanischer Elektronikkonzern, der 1912 gegründet worden ist. Sharp war lange Zeit Weltmarktführer bei der Herstellung von Solarzellen, geriet dann aber 2015 in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wurde vom chinesischen Konzern Hisense übernommen. 2016 erwarb dann Foxconn einen Anteil von 66% an Sharp.







Performance

Auf dem Langfrist Chart sieht man vor allem erst einmal, dass man hier keine „LUROSs“ hat..



Seit Mitte 2024 scheint aber insbesondere BOE Varitronix wieder Boden zu gewinnen.

Interessant ist auch, dass der Kurs von Innolux und AUO Corporation so stark korreliert ist, dass man denken könnte, es sei die gleiche Firma.



Rentabilität

Betrachtet man ersteinmal die Margen sieht man ein ziemliches Auf- und Ab. Absolut gesehen sind einstellige operative Margen auch nicht besonders einladend.



Auch hier zeigt sich, dass die Branche nur wenig profitabel ist.



Vergleichen wir einmal BOE und AUO direkt, sieht man, dass BOE in den letzten Jahren seinen Umsatz steigern konnte, während AUO stagniert. Der Referenzpunkt in 2020 ist nicht ideal – aber ich hatte nur 5 Jahre Daten





Valuation



Die P/E Werte schauen auch eher traurig aus. Die Branche ist zyklisch, aber die Zyklen sind eigentlich nicht so kurz.





Dividends



Nur BOE und AUO zahlen Dividenden.







Summary



AUO

Das Geschäft ist für mich zu volatil. Umsatz, Gewinn und Dividenden schwanken von Jahr zu Jahr stark. Das ist nichts für mich





Japan Display, Sharp und LG Display

Schwache Finanzzahlen und schwache Performance. Da wüsste ich auch nicht, wo eine positive Überraschung kommen könnte



BOE Variotronix

Hier sehe ich noch die besten Chancen. Der Chart zeigt einen Turnaround an und die Bewertung ist wirklich günstig. Das Unternehmen verdient Geld. Ich denke, davon werde ich mal ein paar kaufen.



Wäre das etwas für Euch?