Sranan Gold beginnt gerade erst mit der Exploration von hochgradigem Gold

Stijn Schmitz diskutiert mit Oscar Louzada, CEO, Rayiez Bhoelan, VP of Exploration, Dr. Dennis LaPoint, EVP Exploration, und Kelly Johnston von Sranan Gold (WKN A416C1 / CSE SRAN) über das bevorstehende Explorations- und Bohrprogramm des Unternehmens in Suriname.

Sranan hofft, in die Fußsstapfen von z.B. Founders Metals treten zu können.

Hier geht es zum Video:

https://www.youtube.com/watch?v=XNWpqMoHd-Q

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Video enthaltenen Informationen und Inhalte stellen keine Finanzberatung, Handelsberatung oder sonstige Beratung oder Empfehlung jeglicher Art dar und dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Dieses Video wurde von S&B Media and Investor Relations B.V. erstellt. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung Finanzberatung einholen. S&B Media and Investor Relations B.V. erhält eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieses Videos.

Die Informationen in diesem Video stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. S&B Media and Investor Relations B.V. und ihre jeweiligen Mitarbeiter und Auftragnehmer übernehmen jedoch keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Inhalte dieses Videos.