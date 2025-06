Japans Anleihemarkt könnte die Weltfinanzmärkte erschüttern

Die Nachfrage nach japanischen 40-jährigen Anleihen ist laut Reuters so schwach wie seit Juli 2023 nicht mehr, während die Renditen dieser Laufzeit bei über 3,3 Prozent notieren – fast 70 Basispunkte mehr als zu Jahresbeginn. Auch bei 30- und 20-jährigen Bonds steigen die Renditen deutlich. Diese Entwicklung könnte japanische Investoren dazu bewegen, Kapital aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, abzuziehen und verstärkt in den heimischen Markt zu investieren.

Japans Anleihemarkt sendet ein Alarmsignal, das weit über die Insel hinausreicht. Die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen klettern in Richtung Allzeithochs – ein Trend, der nicht nur die heimische Finanzlandschaft umkrempelt, sondern auch ein Erdbeben an den globalen Kapitalmärkten auslösen könnte. Sollte es zu einer großflächigen Kapitalrückführung japanischer Investoren kommen, droht ein Szenario, das einige Analysten bereits als "finanzielles Armageddon" bezeichnen.

Ein solcher Rückfluss könnte eine Kettenreaktion auslösen, mit steigenden US-Zinsen, schwächelnden Tech-Aktien und einem massiven Abbau von Carry-Positionen, warnt Albert Edwards von der Société Générale. Denn der sogenannte Carry-Trade, also das Leihen in niedrig verzinsten Währungen wie dem Yen, um in höher verzinste Märkte wie die USA zu investieren, steht auf dem Prüfstand. Wenn der Renditevorsprung der Dollar-Anlagen schmilzt, verliert das Modell seine wirtschaftliche Logik.

Sollten die Renditen japanischer Staatsanleihen weiter steigen, könnte dies "ein globales Armageddon auf den Finanzmärkten auslösen", erklärte Edwards gegenüber CNBC. Und sein Kollege David Roche von Quantum Strategy fügt hinzu, dass diese Rückführung von Geldern nach Japan gleichbedeutend mit dem "Ende des US-Exzeptionalismus" sei.

Schon jetzt ist der Yen in diesem Jahr um mehr als acht Prozent gestiegen. Die Aufwertung wird verstärkt durch Rückflüsse japanischer Kapitalgeber, die ihre Dollar-Exponierung verringern - eine Entwicklung, die noch nicht am Ende ist. Die Sorge ist, dass der "Yen-Short" sich wie im August 2024 in großem Stil auflösen könnte - damals sorgte eine Zinsanhebung der Bank of Japan für einen plötzlichen Ausverkauf globaler Risikoanlagen.

Wenn das Vertrauen in japanische Staatsanleihen, bislang als Inbegriff der Sicherheit, ins Wanken gerät, könnte dies auch das Vertrauen in andere vermeintlich stabile Märkte erschüttern, warnt Michael Gayed von Tidal Financial Group und spricht bereits von einer "tickenden Zeitbombe". Und mit Japan als zweitgrößtem Netto-Gläubiger der Welt, mit externen Vermögenswerten von über 3,7 Billionen US-Dollar, hätte ein solcher Vertrauensverlust globales Gewicht.

Ein Blick auf die strukturellen Hintergründe zeigt: Die Bank of Japan hat sich zuletzt aus dem Bondmarkt zurückgezogen, während große Lebensversicherer ihre regulatorisch motivierten Käufe weitgehend abgeschlossen haben. Die Folge ist eine wachsende Angebotslücke und ein anhaltender Renditeanstieg, der die Repatriierung von Kapital zusätzlich befeuern dürfte.

Auch wenn einige Strategen auf die langfristige Verankerung japanischer Investitionen im Rahmen der US-Japan-Allianz verweisen, etwa in Form von US-Staatsanleihen oder Unternehmensbeteiligungen, scheint der erste Dominostein bereits zu wackeln. Und mit rund 18,5 Billionen US-Dollar an ausländischen Investments in US-Aktien und über 7 Billionen US-Dollar in Staatsanleihen, könnten selbst moderate Umschichtungen große Auswirkungen haben.

Dabei muss es nicht unweigerlich zu einem großen Crash kommen. "Statt eines Implosionsmoments wird es ein schrittweiser Vertrauensverlust sein", erwartet Riccardo Rebonato von der EDHEC Business School. Ein schleichender, aber tiefgreifender Wandel mit dem Potenzial, die Rolle des US-Dollar als globaler Kapitalmagnet dauerhaft zu schwächen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion