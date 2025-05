US-Expertin Menne warnt vor Schaden für Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zollstreit zwischen den USA und Europa könnte laut der Präsidentin der US-Handelskammer in Deutschland, Simone Menne, die historischen Wirtschaftsbeziehungen schwer schädigen. "Die angekündigten und erwarteten handelsbeschränkenden Maßnahmen auf beiden Seiten des Atlantiks drohen Unternehmen zu belasten, das Vertrauen zu untergraben und das Wachstum zu bremsen", sagte Menne laut Redetext bei einer transatlantischen Wirtschaftskonferenz in Frankfurt. "Wir befürchten, dass zusätzliche Zölle das gefährden könnten, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde."

Die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen zählten zu den wichtigsten weltweit, sagte die Präsidentin der AmCham Germany. 2024 habe der Handel von Waren und Dienstleistungen zwischen Deutschland und den USA bei rund 253 Milliarden Euro gelegen, was die Vereinigten Staaten zum größten Handelspartner Deutschlands mache.