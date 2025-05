Verbraucher verwenden Nahrungsergänzungsmittel verantwortungsvoll

Berlin (ots) - Die aktuelle Studie des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)

bestätigt aus Sicht des Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) im

Lebensmittelverband Deutschland vor allem eines: Verbraucherinnen und

Verbraucher haben verstanden, wofür Nahrungsergänzungsmittel gut sind. So kommen

die Autoren der Studie zu dem Ergebnis, dass Nahrungsergänzungsmittel vielfach

als praktische Lösung gesehen werden, um Nährstoffdefizite im Alltag zu

vermeiden . "Und dies ist genau der Zweck der Nahrungsergänzungsmittel - sie

ergänzen die tägliche Nährstoffzufuhr und helfen, keine Versorgungslücken

entstehen zu lassen", betont Antje Preußker aus der Wissenschaftlichen Leitung

des Lebensmittelverbands. Die Menschen in Deutschland nutzen dabei die Produkte

überwiegend gezielt und informiert - ein Verhalten, das durch Studien belegt

ist.



Herausforderungen gibt es dennoch - aber nicht aufgrund unzureichender

gesetzlicher Regelungen, im Gegenteil. Antje Preußker betont: "Illegale

Produktangebote und unzulässige Werbung mit irreführenden Aussagen, auch durch

Influencerinnen und Influencer, sind die wirklichen Probleme, die es zu lösen

gilt." Der geltende Rechtsrahmen bietet bereits ausreichend Möglichkeiten, um

gegen illegales Verhalten oder unseriöse Anbieter vorzugehen. "Entscheidend ist

daher nicht die Schaffung neuer Vorschriften, sondern die Information

einerseits, und die konsequente Durchsetzung der bestehenden Regelungen

andererseits - insbesondere im digitalen Raum und im Bereich der

Influencer-Kommunikation", so Preußker weiter.





Der AK NEM trägt seinen Teil dazu bei. Preußker erläutert: "Erst gestern haben

wir gemeinsam mit dem Deutschen Werberat und der Wettbewerbszentrale ein neues

Modul zu Nahrungsergänzungsmitteln in den Schulungsmaterialien für

Influencerinnen und Influencer veröffentlicht. Es geht um die rechtssichere

Kommunikation zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ziel ist es, Verstöße zu verhindern

und eine faktenbasierte, verantwortungsvolle Kommunikation sicherzustellen."



Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)



Unter dem Dach des Lebensmittelverbands Deutschland ist der Arbeitskreis

Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) eine Plattform für die Interessenvertretung

sowie zum fachlichen Austausch über rechtliche und wissenschaftliche

Fragestellungen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Zu seinen Mitgliedern gehören

neben den Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln auch Rohwarenhersteller

sowie Dienstleister.



Lebensmittelverband Deutschland e. V.



Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschen

Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten

Lebensmittelkette "von Acker bis Teller", aus Landwirtschaft, Handwerk,

Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch

private Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.



