PLANO, Texas, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Timekettle, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Übersetzungstechnologie, kündigt den neuen T1 AI Translator an, das schnellste Offline-Übersetzungsgerät der Welt auf dem Markt. Mit einem KI-Edge-Modell, intelligenter Netzwerkerkennung sowie integriertem globalem Mobilfunk-Datenrouting liefert der New T1 AI Translator jederzeit und überall schnelle und präzise Übersetzungen und ist damit der ideale Reisebegleiter.

Mit einem Gewicht von nur 115 Gramm und einem 4-Zoll-HD-Bildschirm ist das Gerät extrem leicht, tragbar und passt problemlos in jeden Rucksack, jede Umhängetasche oder jedes Gepäck. Außerdem unterstützt es die Übersetzung von bis zu 39 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Japanisch, Deutsch, Russisch, Französisch und weitere.

Kein Netz, kein Problem

Der neue T1 AI Translator wird von einem AI-Edge-Modell angetrieben, welches KI-Funktionen sowie -Algorithmen direkt auf dem Gerät einsetzt und so eine Datenverarbeitung in Echtzeit ermöglicht, ohne dass zentralisierte Cloud-Dienste erforderlich sind. Dieser revolutionäre Ansatz ermöglicht eine Vielzahl innovativer Funktionen und definiert den Markt für tragbare Übersetzer neu.

Mit einer Offline-Übersetzungsgenauigkeit von 90 %, die bis zu 30 % höher ist als bei herkömmlichen Offline-Systemen, kommt der New T1 der Qualität der Online-Übersetzung bemerkenswert nahe. Dank der intelligenten KI-Netzwerterkennungstechnologie kann das Gerät je nach Konnektivität nahtlos zwischen Offline- und Onlinemodus wechseln – egal, ob Sie sich in den Bergen, auf dem Meer oder im tiefen Dschungel befinden. Dies gewährleistet eine stabile, ununterbrochene Übersetzung auch in Gebieten mit schwachem oder keinem Signal.

Im Vergleich zu den 13 Paaren Offline-Sprachpaketen des ursprünglichen T1-Modells bietet der neue T1 AI Translator 31 Paare integrierter Offline-Sprachpakete. Nutzer können in Echtzeit und ohne Internetverbindung kommunizieren und so Sprachbarrieren überwinden, egal wo sie sich befinden.

Unmittelbare Übersetzung, neu definiert

Timekettle kennt den Bedarf an sofortiger Übersetzung für unterwegs. Das integrierte AI-Edge-Modell ermöglicht eine schnelle Reaktionszeit von 0,2 Sekunden. Um längere Sätze zu bewältigen, ist die Übersetzungsgeschwindigkeit dreimal so hoch wie der Branchendurchschnitt und erhöht sich in Gebieten mit einem schwächeren Netz um 200 %.