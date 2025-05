GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8



Anlass der Studie: Research Comment (Update Mai 2025) Letzte

Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle



NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX)



Index-Anleihe im Fokus: Vossloh AG*7,11:



Vossloh AG: Nachhaltiger Bahninfrastruktur-Spezialist als Profiteur der Infrastrukturinvestitionen



Die Vossloh AG ist ein weltweit führender Anbieter von Systemlösungen im Bereich der Bahninfrastruktur. Das Unternehmen mit Sitz in Werdohl (NRW) fokussiert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Instandhaltung von Produkten und Dienstleistungen für den schienengebundenen Verkehr. Die Aktivitäten gliedern sich in die drei Geschäftsbereiche Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions. Während Core Components Produkte wie Schienenbefestigungssysteme umfasst, konzentriert sich Customized Modules auf Weichensysteme und deren Komponenten. Der Bereich Lifecycle Solutions bietet Dienstleistungen rund um Wartung, Instandhaltung und Digitalisierung von Gleisinfrastrukturen. Mit einem internationalen Netzwerk ist Vossloh in über 30 Ländern aktiv und leistet einen essenziellen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität im Schienenverkehr.



Die Wachstumsstrategie der Vossloh AG beruht auf einer Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum. Organisch setzt das Unternehmen auf Innovationen und digitale Lösungen wie "Vossloh connect", um Effizienz und Kundennutzen im Bahnsektor zu steigern. Ergänzend dazu stärkt Vossloh seine Marktposition durch gezielte Übernahmen, etwa in Nordeuropa. Ziel ist es, durch eine wertorientierte Steuerung nachhaltig über den Kapitalkosten zu wirtschaften und den Unternehmenswert langfristig zu erhöhen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 blieb der Umsatz mit 1.209,60 Mio. EUR der Vossloh auf dem Niveau des Vorjahres (VJ: 1.214,3 Mio. EUR). Dabei liefert das Segment Custimized Modules mit 561,20 Mio. EUR den größten Anteil. Das Segment Lifecycle Solutions wächst mit 25% auf 204,30 Mio. EUR am stärksten unter allen Segmenten.



Trotz des leicht rückläufigen Umsatzes konnte das EBIT im vergangenen Geschäftsjahr 2024 um 6,7 % auf 105,20 Mio. EUR (VJ: 98,50 Mio. EUR) gesteigert werden. Hauptverantwortlich für diesen Anstieg war ein verbesserter Projektmix in den Geschäftsbereichen Customized Modules und Lifecycle Solutions.



Um das weitere Wachstum zu finanzieren und ein im Juni 2021 fälliges Schuldscheindarlehen zu tilgen, wurde damals eine Anleihe mit unendlicher Laufzeit emittiert. Die Vossloh AG hat nach 5 Jahren im Jahr 2026 erstmals die Möglichkeit die Anleihe zurückzuzahlen. Zudem ist der Rückzahlungsbetrag der Hybrid-Anleihe an die Nachhaltigkeitsperformance von Vossloh gekoppelt.

Die begebene Anleihe hat einen Kupon von 4,00%. Der Kurs der Anleihe liegt bei 99,25%. Zudem besitzt diese Anleihe eine unbegrenzte Laufzeit. Da wir die Vossloh AG als solide einstufen und die Anleihe mit Ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.



Newsflash zu den Anleihen im Index:



ABO Energy GmbH & Co. KGaA.*11:



Die ABO Energy bringt einen schlüsselfertigen Solarpark in Spanien mit einer Nennleistung von 50 Megawatt ans Netz. Der Solarpark wird jährlich rund 100 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.



Banca Ifis S.p.A.*11:



Die Banca Ifis erhält die Genehmigung für die freiwillige Übernahme der illimity Bank S.p.A. sowohl von der EZB als auch von der Bank selbst.

Deutsche Rohstoff AG*11:



Die Deutsche Rohstoff gibt ihren Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 2,00 EUR je Aktie bekannt. Zudem wurde die Prognose im Basisszenario gesenkt. Die Gesellschaft erwartet bei einem Ölpreis von 60 USD einen Umsatz zwischen 170 und 190 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 115 und 135 Mio. EUR.



Energiekontor AG*11:



Die Energiekontor AG verschiebt die ordentliche Hauptversammlung vom 28.05.2025 auf den 02.07.2025 aufgrund eines formellen Fehlers im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024.



Fiskars Ojy*11:



Die Fiskars Ojy teilt mit, dass die Präsidentin und CEO der Fiskars Ojy von ihren Posten zurücktritt. Jyri Luomakoski wurde zum Interimspräsident und CEO ernannt.



Homann Holzwerkstoffe GmbH*11:



Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 120 Mio. EUR begeben. Die Zeichnungsfrist endete am Montag, den 19.05.2025 und es wurde eine Zinsspanne von 7,0 bis 7,5 % p.a. angegeben. Mit 7,5% ist die Gesellschaft schließlich ans obere Ende der Zinsspanne gegangen. Das Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.



Mutares SE & Co. KGaA*7,11:



Die Mutares SE & Co. KGaA plant mit einer Dividendenausschüttung von 2,00 EUR je Aktie was der Mindestausschüttung entspricht und bekräftigt die kurz- und mittelfristigen Ziele.



Netfonds AG*7,11:



Die Netfonds AG hat im April erfolgreich ihre Anleihe mit einer Laufzeit bis 2029 im Zuge einer Privatplatzierung um 7,5 Mio. EUR weiter ausplatziert. Durch die starke Nachfrage war das Orderbuch zweifach überzeichnet.

PNE AG*7,11:



Die PNE AG gibt bekannt, dass die Hauptversammlung den Dividendenvorschlag von 0,04 EUR + 0,04 EUR Sonderdividende angenommen hat. Zudem wird die Anleihe 2022/2027 um weitere 10 Mio. EUR im Zuge einer Privatplatzierung aufgestockt.

Photon Energy N.V.*11:



Die Photon Energy N.V. geht mit der Hyperion Renewables eine Partnerschaft ein und unterzeichnet einen Vertrag über den Bau eines 34 MW PV-Solarprojekt in Rumänien. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2025 geplant.

The Platform Group AG*11:



Die The Platform Group AG hat die Gesellschaft Joli Closet mit Sitz in Paris, Frankreich, mehrheitlich erworben. Der Anteilsbesitz liegt nun bei 50,1 % der Gesellschaft und das Closing wird für Juni 2025 erwartet. Außerdem hebt die Gesellschaft ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 deutlich an. So soll der Umsatz auf 680 bis 700 Mio. EUR (zuvor: 590 bis 610 Mio. EUR) sowie das EBITDA auf 47 bis 50 Mio. EUR (zuvor: 40 bis 42 Mio. EUR) ansteigen.



The UBM Development AG*11:



Die UBM Development AG konnte die Emission der ersten tief nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Mio. EUR abschließen.

Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Mai 2025 die Anleihen der Verve Group SE, der Lottomatica S.p.A., der Wienerberger AG, der Mutares SE & Co. KGaA und der Hornbach Baumarkt AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 25,3% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 74,3% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,95%. Die Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,86 Jahre.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32754.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++



Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 28.05.2025 (16:18 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 28.05.2025 (17:00 Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2147132 28.05.2025 CET/CEST



°