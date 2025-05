Luxusimmobilien in Toplagen boomen, während junge Käufer verstärkt auf neue urbane Zentren setzen (FOTO)

Hamburg/Madrid (ots) -- Premiumimmobilien in den Metropolregionen Madrid und Barcelona sowie ingefragten Insel- und Küstenlagen weiter im Aufwind- Aufstrebende Städte wie Valencia und Málaga im Fokus junger Käufergruppen- Neubausektor, Nachhaltigkeit und zunehmende Digitalisierung Schlüsselfaktorenfür die weitere Marktentwicklung in 2025Im Immobiliensegment wird Spanien zunehmend zu einem Land der Kontraste: Währenddie Nachfrage nach Luxusimmobilien in den großen Städten Madrid und Barcelona,an der Costa del Sol oder auf den Balearen ungebrochen wächst, zeigt sich beijungen Käufergruppen zunehmend ein Trend hin zu anderen expandierenden Städten.In aufstrebenden Zentren wie Valencia und Málaga bilden erstmals Millennials diegrößte Käufergruppe von Wohnimmobilien. "Die Immobiliennachfrage in Spanien hataufgrund des Bevölkerungswachstums und des großen Interesses ausländischerInvestoren stark zugenommen", sagt Juan-Galo Macià, Präsident von Engel &Völkers Iberien & Südamerika. "Die Abschwächung der Inflation und die Senkungder Zinssätze haben die Nachfrage zusätzlich belebt, während das knappe Angebotin Schlüssellagen zu weiteren Preissteigerungen geführt hat." Mit rund 600.000Transaktionen (+7 Prozent) und einem durchschnittlichen Preiswachstum von 6Prozent zeigt sich der spanische Immobilienmarkt folglich sehr solide. Dies gehtaus dem neuen " Engel & Völkers Marktbericht Spanien & Andorra 2024/2025(https://drive.google.com/file/d/1DvHv9STKHPz5K0ngZNH9-e_2Gq9hcIsv/view) "hervor. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem: Insbesondere energieeffizienteNeubauten und digitale Beratungsangebote gewinnen an Bedeutung für Käuferinnenund Käufer.Premiumimmobilien in den Metropolen Madrid und Barcelona weiter gefragtNeben den bekannten touristischen Hotspots bleibt insbesondere Madrid dasZentrum des Luxusimmobilienmarktes in Spanien. Im Jahr 2024 erreichte derdurchschnittliche Quadratmeterpreis der von Engel & Völkers vermitteltenWohnimmobilien fast 6.200 Euro, ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber demVorjahr. Als exklusivster Stadtteil behauptete sich erneut Salamanca mit einemdurchschnittlichen Preis von rund 8.600 Euro pro Quadratmeter. Diedurchschnittlichen Preise der von Engel & Völkers vermittelten Immobilien lagenmit 938.000 Euro auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Gleichzeitig lagenfast 50 Prozent der Transaktionen über 1 Million Euro.In der katalanischen Metropole Barcelona stieg der durchschnittlicheQuadratmeterpreis bei den von Engel & Völkers angebotenen Objekten um 9 Prozentauf rund 5.300 Euro an, die durchschnittlichen Immobilienpreise bliebengleichwohl stabil zwischen 600.000 und 650.000 Euro. 17 Prozent der