Wadephul von Rubio zum Antrittsbesuch in USA empfangen

Wadephul wollte bei Rubio angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine für einen transatlantischen Schulterschluss im Umgang mit Kremlchef Wladimir Putin und bei anderen aktuellen Krisen werben. "Damit Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt, damit Russland endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigt, müssen wir den Druck aufrechterhalten", hatte der Minister erklärt.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ist in der US-Hauptstadt Washington von seinem Kollegen Marco Rubio zum Antrittsbesuch in den Vereinigten Staaten empfangen worden. Rubio begrüßte den CDU-Politiker im 7. Stock des Außenministeriums. Für die Unterhaltung waren 30 Minuten Zeit eingeplant. Die Reise Wadephuls dient auch als Vorbereitung für einen USA-Besuch von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Merz hat angekündigt, in Kürze nach Washington reisen und Trump treffen zu wollen.

Wadephul will jüdischen Anschlagsopfern gedenken



Am Nachmittag (Ortszeit) wollte Wadephul beim Jüdischen Museum in Washington zwei Rosen zum Gedenken an die beiden jüdischen Opfer eines Anschlags vom 21. Mai niederlegen. Das Paar, Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der US-Hauptstadt, war beim Verlassen einer Veranstaltung in dem Museum aus offenbar judenfeindlichen Motiven erschossen worden.

Gespräch bei der Organisation Amerikanischer Staaten



Im Anschluss war ein Gespräch des Ministers mit dem Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Albert Ramdin, geplant. Die 1948 gegründete Organisation, der alle Staaten des amerikanischen Kontinents angehören, hat ihren Hauptsitz in Washington. Ziele der OAS sind unter anderem die Sicherung von Frieden und Stabilität, die Stärkung der Demokratie sowie der Presse- und Meinungsfreiheit./bk/DP/jha