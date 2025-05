Verdagy liefert Wasserstoff an Mainspring Energy zum Betrieb von Lineargeneratoren

MOSS LANDING, Kalifornien, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Verdagy, ein führendes Unternehmen für saubere Wasserstoff-Elektrolyse, hat sich mit Mainspring Energy, Inc. zusammengetan, um eine wasserstoffbetriebene lineare Generatoranlage in Moss Landing, Kalifornien, zu errichten. Die Anlage von Verdagy in Moss Landing ist seit vier Jahren in Betrieb und hat mehr als 20.000 Betriebsstunden mit kommerziellen Zellen und über 200 Tonnen Wasserstoff produziert. Die vollautomatische Anlage, die rund um die Uhr in Betrieb ist, liefert Mainspring ständig verfügbaren, kostengünstigen Wasserstoff als Brennstoff für die Stromerzeugung.

"Verdagy und Mainspring Energy zeigen, wie wir die Energieresilienz für das Stromnetz, Rechenzentren und andere Anwendungen verbessern können", sagte Marty Neese, CEO von Verdagy. "Diese Zusammenarbeit mit Mainspring Energy ist ein überzeugendes Modell für saubere, flexible Stromlösungen vor Ort."

Aufbauend auf seiner Erfahrung bei der Herstellung von sauberem Wasserstoff in großem Maßstab senkt Verdagy nun die Betriebskosten, indem es Wasserstoff in Strom umwandelt und diesen in die Anlage zurückführt.

"Diese Vereinbarung ist eine hervorragende Gelegenheit für Mainspring, die Fähigkeiten unseres Lineargenerators im Betrieb mit Wasserstoff zu präsentieren, und für Verdagy, seinen hoch belastbaren Produktionsbetrieb in Industriequalität zu demonstrieren", sagte Shannon Miller, CEO und Gründer von Mainspring. "Wir freuen uns, mit Verdagy zusammenzuarbeiten, um das bedeutende Potenzial von Wasserstoff in der Stromerzeugung hervorzuheben."

Durch die Versorgung der Mainspring's Linear Generators mit vor Ort produziertem Wasserstoff zeigt die Installation, wie kohlenstoffarme Energie am Ort des Verbrauchs bereitgestellt werden kann - ein entscheidender Faktor für die Verbesserung der Ausfallsicherheit in netzbeschränkten und unternehmenskritischen Umgebungen. Dieses Modell für den gleichzeitigen Verbrauch von Wasserstoff zur Stromerzeugung ist angesichts der zunehmenden Netzbeschränkungen von entscheidender Bedeutung.

Über Verdagy

Verdagy stellt Dynamic AWE-Elektrolyseure her, die die niedrigsten Wasserstoffgestehungskosten (LCOH) und die höchste Anlagennutzung bieten, da sie sich nahtlos in intermittierende Energiequellen integrieren lassen und einen marktführenden Wirkungsgrad aufweisen. Die Elektrolyseure von Verdagy werden in den USA hergestellt und gefertigt. Verdagy betreibt auch eine Wasserstoffproduktionsanlage und einen Forschungs- und Entwicklungskomplex in Moss Landing, Kalifornien, wo das Unternehmen seine Spitzentechnologien weiterentwickelt. www.verdagy.com

Über Mainspring

Mainspring Energy produziert und liefert innovative, brennstoffflexible, emissionsarme Onsite-Energielösungen, die schnell neue Stromkapazitäten schaffen und zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige elektrische Energie liefern. Das Unternehmen begann 2020 mit der kommerziellen Auslieferung seiner Mainspring Linear Generators und hat heute Hunderte von Megawatt im Feldbetrieb und in der fortgeschrittenen Entwicklung für führende Fortune-500-Unternehmen und Versorgungsunternehmen. Erfahren Sie mehr unter mainspringenergy.com.

