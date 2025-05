Dax stürzt nach Rekordstart ins Minus - Lagarde-Gerüchte belasten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.038 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Der Dax hat heute einen klassischen Fehlstart hingelegt", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Das zum Handelsstart erzielte Rekordhoch bei 24.326 Punkten reichte nicht für eine Fortsetzung der Rally. Statt Anschlusskäufen regierte bei vielen Anlegern die Vorsicht vor den Quartalszahlen des prominenten Nachzüglers in der US-Berichtssaison. Wer will schon auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn Nvidia, nach Marktkapitalisierung anderthalbmal so schwer wie der Dax, heute Abend auch über das Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheidet."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation! Long 123,33€ 0,92 × 14,38 Zum Produkt Short 142,72€ 0,94 × 12,78 Zum Produkt