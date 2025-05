Metall in der Tüte? Edeka Bio Soft-Datteln zurückgerufen Wegen möglicher Metallteile in der Verpackung ruft der Hersteller die "Edeka Bio Soft-Datteln, ohne Stein" zurück. Laut der französischen Firma Maître Prunille könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen 180-Gramm-Tüten mit dem …