Aktien Wien Schluss Minimale Kursverluste Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch knapp behauptet aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab um 0,06 Prozent auf 4.433,37 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ebenfalls abwärts und auch an der Wall Street …