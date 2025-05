Westchinesische Messe unterzeichnet Verträge im Wert von 49,3 Milliarden Dollar

CHENGDU, China, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Auf der laufenden 20. Western China International Fair, die am Sonntag in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, begann, wurden nach Angaben des Organisationskomitees 416 Investitionsprojekte im Gesamtwert von 354,3 Milliarden Yuan (49,3 Milliarden US-Dollar) unterzeichnet.

Alle 12 Regionen auf Provinzebene in Westchina präsentieren gemeinsam über 2.200 Investitionsprojekte im Wert von mehr als 3,7 Billionen Yuan unter der Marke "Invest in Western China".

Chen Ping, Leiterin der südwestchinesischen Niederlassung der Hungarian Export Promotion Agency, sagte, dass ihr Büro mehr als ein Dutzend ungarischer Unternehmen organisiert habe, die ihre Produkte im ungarischen Länderpavillon ausstellten, darunter Weine, Gewürze, Snacks und Kosmetika.

"Die westliche Region Chinas hat eine bemerkenswerte Entwicklungsdynamik und ein großes Marktpotenzial", sagte sie. "Wir freuen uns darauf, den Markt für Ungarns hochwertige Produkte durch die Messe weiter auszubauen."

Am 25. Mai fand in der Western China International Expo City die Unterzeichnungs- und Eröffnungszeremonie der 15. Western China International Sourcing Fair statt. Unter dem Motto "Deepen Reform for More Momentum, Expand Openness for Greater Growth" (Vertiefung der Reformen für mehr Dynamik, Erweiterung der Offenheit für mehr Wachstum) waren Regierungsvertreter aus über 60 Ländern und Regionen eingeladen, darunter die Vereinigten Staaten, Australien, Spanien, Uruguay, Thailand und Island, sowie Vertreter von Botschaften und Konsulaten in China, ausländischen Wirtschaftsverbänden, multinationalen Unternehmen und führenden Unternehmen. Vor Ort wurden mehr als 30 Projekte mit einem geplanten Gesamtvolumen von fast 7 Milliarden Yuan unterzeichnet, die Bereiche wie neue Energien, Energiespeicherprojekte sowie landwirtschaftliche Produkte und Nebenprodukte abdecken.

