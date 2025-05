Waters stellt BioResolve Protein A Affinity Columns zur Beschleunigung der Antikörper-Titermessung vor und steigert damit die Prozessflexibilität und Chargenqualität

Nachrichtenüberblick

Ermöglicht bis zu 2 Tage frühere Messungen von Antikörpertitern sowohl für die Klonauswahl als auch für die Bioprozessüberwachung. 1

Bietet eine bis zu 7-fache Verbesserung der Empfindlichkeit durch neuartige hocheffiziente Partikel. 2

Liefert 2x mehr Attributinformationen mit vereinfachten Multi-Attribut-Workflows.3

MILFORD, Massachusetts, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Waters Corporation (NYSE:WAT) gab heute die Einführung der BioResolve Protein A Affinity Columns mit MaxPeak Premier Technology bekannt, die präzise Titer-Messungen ermöglichen. Diese Markteinführung ist die erste Affinitätschromatographie-Säule, die Waters auf den Markt gebracht hat. Dies ist ein bahnbrechender Schritt, da das Unternehmen weiterhin neue Produkte auf den Markt bringt, die den ungedeckten Bedarf bei der Trennung großer Moleküle decken. Die neuen Säulen ermöglichen einen früheren Zugang zu Ergebnissen in der vorgeschalteten Bioprozessierung, eine schnellere Methodenoptimierung in der nachgeschalteten Entwicklung von Biologika und ein neues Maß an Flexibilität bei der Entdeckung, Optimierung und Herstellung von Antikörper-basierten Arzneimitteln.

„Die heutige Markteinführung der BioResolve Protein A Affinity Columns wird dazu beitragen, dass lebensrettende Therapien schneller zu den Patienten gelangen. Einer der größten Engpässe bei der Entwicklung von Biotherapeutika wie monoklonalen Antikörpern ist die Zeit, die benötigt wird, um eine geeignete Zelllinie für die Antikörperproduktion zu identifizieren und zu optimieren", sagte Dr. Udit Batra, President und Chief Executive Officer der Waters Corporation. „Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir ein neuartiges, hocheffizientes Partikel mit einer immobilisierten Protein-A-Oberfläche entwickelt und mit der MaxPeak Premier Hardware kombiniert haben, was zur empfindlichsten Protein-A-Säule auf dem Markt führt."

Die BioResolve Protein A Affinity Columns wurden entwickelt, um eine bis zu 7-fache Verbesserung der Empfindlichkeit im Vergleich zum Marktführer zu erreichen. Die neuartigen, nicht porösen 3,5 μm großen Partikel ermöglichen eine genaue Quantifizierung von Antikörpertitern bei niedrigeren Konzentrationen und mit weniger Proben. Darüber hinaus wurden die Säulen so konzipiert, dass sie mit Größenausschlusschromatographie-Säulen gekoppelt werden können, um Titer-Konzentrationen und Aggregat-Analysen in einem einzigen Lauf auf jedem LC-System zu messen.