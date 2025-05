Koalition will zügig Entlastungen für Wirtschaft beschließen Die neue Koalition will zügig Entlastungen beschließen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bis zu den Sommerferien sollten erste Entscheidungen getroffen werden, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in …