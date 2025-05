Worauf Eigentümer bei der Immobilienveräußerung achten sollten - Experten-Tipps (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Mieten

fragen sich viele Immobilieneigentümer, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um

ihr Eigentum zu verkaufen und wenn ja, worauf es wirklich ankommt.

Immobilien-Experte und Qualitätsmakler Rainer Dix, Inhaber von DIX Immobilien

Düsseldorf (https://www.dix-immobilien.de/) , gibt einen umfassenden Überblick,

was Eigentümer wissen müssen, bevor sie ihre Immobilie auf den Markt bringen.



Laut Rainer Dix erlebt der Markt derzeit eine Wiederbelebung, insbesondere bei

Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Wohn- und Geschäftshäuser verzeichnen

ebenso eine deutliche Zunahme der Nachfrage. Die Talsohle der Preise sei

erreicht, die Zinsen leicht gesunken. Diese Kombination sorgt für eine neue

Dynamik am Immobilienmarkt in Düsseldorf.









Der häufigste Fehler beim Immobilienverkauf ist ein unrealistisch hoher

Einstiegspreis. Laut Rainer Dix wirkt ein zu hoher Startpreis oft abschreckend,

kann zu längerer Vermarktungsdauer führen und mündet häufig in Preisnachlässen.

Dies führt in der Regel zu einem Kaufpreiskompromiss, der im Ergebniss unterhalb

des Kaufpreises liegt, der hätte erzielt werden können



DIX Immobilien empfiehlt daher auf eine faktenbasierte Immobilienbewertung. Die

Wertermittlung gemäß den Vorgaben der Immobilienwertermittlungsverordnung

(ImmoWertV) sowie den aktuellen Kennzahlen und Indizes u.a. von Sprengnetter und

vdp Research bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Vermarktung, sowohl

gegenüber Käufern als auch gegenüber finanzierenden Banken.



Die richtige Zielgruppe ansprechen



Nicht jede Immobilie passt zu jedem Interessenten. Ein zentrales Kriterium ist

daher, die richtige Zielgruppe präzise anzusprechen. Viele Eigentümer wünschen

sich beispielsweise junge Familien als Nachfolger, die die Immobilie

wertschätzen und sich gut in die Nachbarschaft einfügen.



DIX Immobilien empfiehlt unter anderem eine aussagekräftige Fotopräsentation

sowie interaktive 360°-Besichtigungen, um Interessenten vorab einen

transparenten Eindruck zu vermitteln. Drohnenaufnahmen und damit der Blick aus

der Vogelperspektive setzen jede Immobilie perfekt in Szene. So werden

Besichtigungen mit qualifizierten Interessenten durchgeführt, was insbesondere

Eigentümern, die Wert auf eine kundenspezifische Ansprache und Effizienz legen,

erhebliche Vorteile bietet.



Mängel offenlegen schafft Vertrauen



Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Offenheit im Umgang mit objektbezogenen

Schwächen. Sanierungsbedarf, ein alter Heizkessel oder Modernisierungsstau Seite 1 von 2 Seite 2 ►





