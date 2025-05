ICANN83 Policy Forum in Prag steht vor wichtigen Meilensteinen

PRAG, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) freut sich, bekannt zu geben, dass das ICANN83 Policy Forum vom 9. bis 12. Juni 2025 in Prag, Tschechische Republik, stattfinden wird. Das Treffen findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Internet-Governance statt, da sich die globale Internet-Gemeinschaft auf die 20-jährige Überprüfung der Ergebnisse des World Summit on the Information Society (WSIS+20) vorbereitet. In diesem Prozess werden die Fortschritte bei den digitalen Entwicklungszielen bewertet und die Governance des Internets, einschließlich der fortdauernden Relevanz des Multi-Stakeholder-Modells, überprüft.

Die ICANN83 wird im Prager Kongresszentrum Teilnehmer aus Regierungen, der Zivilgesellschaft, dem privaten Sektor und der technischen Gemeinschaft zusammenbringen, um wichtige politische Fragen zu erörtern, die das Domain Name System (DNS) und die einzigartigen Identifizierungssysteme des Internets betreffen. Die Diskussionen werden sich auf die technische Koordination, die sich wandelnde DNS-Landschaft und wichtige Themen wie universelle Akzeptanz, DNS-Missbrauch und das neue gTLD-Programm: nächste Runde und die weiterreichenden Auswirkungen der weltweit stattfindenden Entscheidungen zur Digitalpolitik konzentrieren.