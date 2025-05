Circle K wird mit dem 2025 NACS Convenience Retail Technology Award Europe ausgezeichnet

KOPENHAGEN, Dänemark, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Circle K Europe wurde von der National Association of Convenience Stores (NACS) mit dem Convenience Retail Technology Award Europe ausgezeichnet, der die KI-gestützte digitale Personalplattform des Unternehmens würdigt. Die Lösung von Circle K wurde neben führenden globalen Einzelhändlern nominiert und erhielt Bestnoten für ihre Fähigkeit, die Personalbeschaffung zu optimieren, die Einsatzbereitschaft neuer Mitarbeiter zu verbessern, die Fluktuation zu reduzieren und messbare Ergebnisse in mehr als 5.200 Filialen in 12 europäischen Märkten zu erzielen.

In einer Branche, die mit akutem Arbeitskräftemangel konfrontiert ist, hat Circle K jede Phase der Mitarbeiterlaufbahn neu gestaltet. Eine zweiteilige, für Mobilgeräte optimierte Anwendung ersetzt herkömmliche Lebensläufe durch einen Situationsbeurteilungstest und eine persönliche Bewertung, die anhand von Prognoseanalysen sofort bewertet werden. Dadurch sparen Filialleiter bei jeder Neueinstellung mehr als zwei Stunden Zeit. Neue Mitarbeiter durchlaufen anschließend ein einheitliches, spielbasiertes Onboarding-Programm, das interaktive digitale Module mit praktischen Aufgaben kombiniert, die alle in Echtzeit durch KI-generiertes Feedback angepasst werden. Das kontinuierliche Engagement wird durch zusätzliche spielerische Trainingsherausforderungen wie „Customer Star" und „Beat the Boss" zum Leben erweckt, die sicherstellen, dass alle Teammitglieder auf unterhaltsame und motivierende Weise kundenorientierte Fähigkeiten erwerben.

Jens Rye, Director of People Development bei Circle K Europe, erklärte: „Bei Circle K ist unser Engagement für unsere Teammitglieder und Kunden die Triebfeder für alles, was wir tun. Wir freuen uns sehr, dass unsere Investitionen in Technologie und KI einen positiven Einfluss auf die Teams in allen unseren Märkten haben. Indem wir Filialleitern ermöglichen, sich auf ihre Führungsaufgaben zu konzentrieren, und unseren Mitarbeitern maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten bieten, können sich unsere Teammitglieder darauf konzentrieren, jeden Tag den besten Kundenservice zu bieten."

Die Investitionen des Unternehmens in die Umgestaltung der Betriebsabläufe durch innovative Technologien zeigen bereits jetzt große Wirkung, werden mit Auszeichnungen gewürdigt und unterstützen die Kundenorientierung von Circle K durch operative Exzellenz und hoch engagierte Mitarbeiter.

Der NACS Convenience Retail Technology Award Europe würdigt Convenience-Einzelhändler, die langfristige, transformative Investitionen in Technologie tätigen. Die Preisträger wurden gestern auf dem NACS Convenience Summit Europe in Kopenhagen bekannt gegeben.

Informationen zu Circle K und Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard ist ein weltweit führender Anbieter von Convenience- und Mobilitätslösungen, der in 29 Ländern und Gebieten mit fast 17.000 Filialen vertreten ist, von denen etwa 13.000 Kraftstoffe für den Straßenverkehr anbieten. Mit den bekannten Marken Couche-Tard und Circle K ist das Unternehmen einer der größten unabhängigen Convenience-Store-Betreiber in den Vereinigten Staaten und führend in der Convenience-Store-Branche sowie im Kraftstoffeinzelhandel in Kanada, Skandinavien, den baltischen Staaten, Belgien und Irland. Das Unternehmen ist außerdem in Luxemburg, Deutschland, den Niederlanden, Polen sowie in der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China vertreten. In seinem gesamten Netzwerk sind rund 149.000 Mitarbeiter beschäftigt.

