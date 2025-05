GameStop - Aktie stürzt rapide ab - 28.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GameStop in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +31,36 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GameStop Aktie damit um +23,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,05 % verloren.

GameStop Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,46 % 1 Monat +29,82 % 3 Monate +31,36 % 1 Jahr +32,48 %

Informationen zur GameStop Aktie

Es gibt 447 Mio. GameStop Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,49 Mrd. wert.

GameStop steigt groß ins Krypto-Geschäft ein. Der Gaming-Händler kaufte Bitcoin im Wert von über 500 Millionen US-Dollar. Die Aktie legte nach der Ankündigung im vorbörslichen Handel zu. Die Details.

GameStop Corp. (NYSE: GME) (“GameStop” or the “Company”) today announced that it has purchased 4,710 Bitcoin. View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250528162486/en/

GameStop Aktie jetzt kaufen?

Ob die GameStop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GameStop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.