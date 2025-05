Boom! Nvidia übertrifft Erwartungen erneut – Aktie geht nach Zahlen steil!

Einerseits musste Nvidia seiner weiter hohen Bewertung gerecht werden und andererseits erhofften sich Anlegerinnen und Anleger neue Impulse für den US-Gesamtmarkt sowie den KI-Trade, die in den vergangenen Tagen beide spürbar an Schwung verloren haben. Denn die Belastung durch stark gestiegene Anleiherenditen sowie politische und wirtschaftliche Risiken bleiben hoch.

Erneut starke Zahlen: Nvidia gelingt Befreiungsschlag!

Den Ansprüchen der Investoren, für einen Befreiungsschlag zu sorgen, ist Nvidia gerecht geworden. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn lagen über den Schätzungen der Expertinnen und Experten.

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahresquartal um 69,2 Prozent auf 44,06 Milliarden US-Dollar. Damit konnte die Konsensschätzung um 810 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der Anstieg geht überwiegend auf das Konto starker Datencenter-Geschäfte, die um 73,0 Prozent auf 39,1 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

Gefragt sind auch die Automotive- und Robotiklösungen des Unternehmens. Diese legten um 72 Prozent auf 567 Millionen US-Dollar zu. Zu einer bemerkenswerten Erholung ist es außerdem im Gaming-Segment gekommen, wo ein Wachstum von 42 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurde. Dieses dürfte vor allem auf das Konto der Geforce RTX-5000 Modellreihe gegangen sein, deren Verkaufsstart Ende Januar war.

Der Gewinn hätte sogar noch höher ausfallen können

Beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) erzielte Nvidia mit 0,81 US-Dollar ein Ergebnis um 6 Cent über der Prognose. Im Jahr zuvor hatte der Ertrag je Anteilsschein bei 0,61 US-Dollar gelegen. Das entspricht einem Anstieg von 32,8 Prozent. Werden Mindereinnahmen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar nicht berücksichtigt, die im Zusammenhang mit unverkauften, für den chinesischen Markt bestimmten H20-Prozessoren entstanden sind, lag der Gewinn pro Aktie sogar bei 0,96 US-Dollar.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 18,78 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um 26 Prozent. Gegenüber dem traditionell starken Schlussquartal verzeichnete der Konzern jedoch ein um 15 Prozent niedrigeres Ergebnis.

Ausblick etwas schwächer als von Analysten erwartet

Für das kommende Quartal stellte Nvidia einen Umsatz in Höhe von 45,0 Milliarden US-Dollar (±2 Prozent) in Aussicht. Das liegt leicht unter der Prognose von 45,66 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen gab in seiner Pressemitteilung jedoch an, dass der Ausblick Mindereinnahmen in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar berücksichtigt, die sich durch Exportbeschränkungen seines H20-Prozessors ergeben könnten. Diese stehen allerdings ohnehin auf der Kippe, nachdem US-Präsident Donald Trump das Ende der sogenannten AI-Diffusion-Rule veranlassen will.

Die Bruttomarge schätzt Nvidia auf 72,0 Prozent (±5 Basispunkte) und damit etwas über dem Niveau des zurückliegenden Quartals (71,3 Prozent). Die operativen Kosten sollen sich (ohne Bereinigungen) auf 5,7 Milliarden US-Dollar belaufen, wobei das Unternehmen mit einem Anstieg von etwa 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr rechnet.

Abwärtstrend Geschichte? Höchster Stand seit drei Monaten!

Die Reaktion der Anlegerinnen und Anleger ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem die Aktie in der letzten Handelsstunde noch das Vorzeichen gewechselt und mit einem Minus von 0,5 Prozent geschlossen hatte, griffen Investoren unmittelbar nach der Veröffentlichung zu.

Gegenwärtig (Stand: 23:03 Uhr MESZ) beträgt das Plus nach 37,3 Millionen gehandelten Stücken knapp 6,1 Prozent. Zeitweise konnte sich die Aktie auf über 140 US-Dollar steigern – das erste Mal seit Ende Februar. Damit dürfte die Aktie ihre Position oberhalb der 50-Tage-Linie zementieren und könnte sich in den kommenden Tagen und Wochen ihren bisherigen Allzeithochs nähern.

Das erneut starke Abschneiden von Nvidia hat Auswirkungen auf die gesamte Branche. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor legt in der US-Nachbörse um rund 1,6 Prozent zu. Die Anteile des direkten Rivalen AMD klettern unterdessen um 1,9 Prozent.

Fazit: Spürbare Erleichterung – auch mit Blick auf die Bewertung

Trotz Mindereinnahmen in Milliardenhöhe ist KI-Überflieger Nvidia erneut ein starkes Quartal mit einem Ergebnis über den Erwartungen des Marktes gelungen. Anlegerinnen und Anleger sowohl der Aktie selbst als auch am gesamten Markt dürfen vorerst aufatmen.

Die "unglaublich starke" Nachfrage, so CEO Jensen Huang in der Pressemitteilung des Unternehmens, nach den KI-Beschleunigern von Nvidia dürfte das Interesse am KI-Trade neu entfachen, der somit als Argument für weiter steigende Aktienkurse anderen Sorgen gegenübersteht.

Das Problem der hohen Unternehmensbewertung wird durch den Kursanstieg vorerst jedoch nicht gelöst. Das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis liegt mit etwa 1 im als fair geltenden Bereich, während das für das laufende Geschäftsjahr geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 32,5 um knapp 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Mit seinen Zahlen hat Nvidia jedoch bewiesen, in den kommenden Quartalen in die anhaltend überdurchschnittliche Bewertung hineinwachsen zu können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 122,5USD auf Lang & Schwarz (28. Mai 2025, 22:25 Uhr) gehandelt.

