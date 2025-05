Salesforce: Damit hatte kaum jemand gerechnet!

Am Mittwochabend ist dem Unternehmen jedoch eine Überraschung gelungen. Nicht nur fielen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen aus, Salesforce gab sogar eine Anhebung seiner Prognose bekannt – sehr zur Freude der Anlegerinnen und Anleger.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 7,7 Prozent auf 9,83 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 80 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Vor allem das Plattformgeschäft verzeichnete mit einem Anstieg um 14,3 Prozent auf 1,96 Milliarden US-Dollar ein starkes Wachstum, während sich das Marketing-Segment mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent auf 1,325 Milliarden US-Dollar klar unterdurchschnittlich entwickelte.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 2,58 US-Dollar um 3 Cent über den Erwartungen aus. Vor einem Jahr hatte der Ertrag bei 2,44 US-Dollar gelegen. Salesforce konnte sich hier also um 5,7 Prozent und damit weniger stark als bei den Konzernerlösen steigern. Grund hierfür sind höhere Kosten und etwas niedrigere Margen.

Ohne Bereinigungen lag der Nettoertrag bei 1,61 US-Dollar je Anteilsschein. Insgesamt belief sich der Konzernüberschuss auf 1,54 Milliarden US-Dollar nach 1,53 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor.

Jahresprognose angehoben, Wachstumsbeschleunigung in Aussicht gestellt

Im kommenden Quartal erwartet das Unternehmen mit 2,76 bis 2,78 US-Dollar pro Aktie einen Gewinn geringfügig über der Konsensschätzung von 2,74 US-Dollar. Auch die unternehmenseigene Prognose für den Umsatz lag mit 10,11 bis 10,16 Milliarden US-Dollar über den Expertenmeinungen von 10,02 Milliarden US-Dollar.

Dieser Trend setzte sich bei der Guidance für das Gesamtjahr fort: Salesforce strebt einen Umsatz von 41,0 bis 41,3 Milliarden US-Dollar an, was am oberen Ende der Prognosespanne um 500 Millionen US-Dollar über der Analystenschätzung liegt. der Gewinn je Anteilsschein soll sich (bereinigt) auf 11,27 bis 11,33 US-Dollar belaufen.

Sollte Salesforce die in Aussicht gestellten Ergebnisse erreichen können, würde das eine geringfügige Wachstumsbeschleunigung gegenüber den zuletzt erzielten Zahlen bedeuten.

Nachbörsliche Begeisterung schnell abgeklungen

In der US-Nachbörse stießen die Zahlen zunächst auf großes Interesse. Die erste Kursreaktion war ein Sprung um rund 5 Prozent auf einen Kurs über 290 US-Dollar. Die Euphorie ebbte allerdings rasch ab. Nach 2,95 Millionen gehandelten Stücken beendete Salesforce den erweiterten Handel schließlich mit einem Plus von 1,1 Prozent, nachdem sie im regulären Handel 0,4 Prozent verloren hatte.

Am Optionsmarkt war vorab eine Kursreaktion von 7,3 Prozent eingepreist, von daher dürfte es am Donnerstag zu Bewegung kommen. Andernfalls sind nicht Anlegerinnen und Anleger der Aktie, sondern die Verkäufer der aus dem Geld liegenden Optionen die Gewinner des gestrigen Abends.

Fazit: Diese Aktie muss man derzeit nicht haben

Unternehmensvertreter bemühten sich am Mittwoch erneut, die Bedeutung von KI für die Geschäftsentwicklung zu betonen. Finanzvorstand Robin Washington sprach von "Moment, mit dem aufregende agentische KI-Möglichkeiten monetarisiert werden", während CEO Marc Benioff von einer "unerreichten Enterprise-KI" sprach. Doch die nackten Zahlen sprechen weiterhin dafür, dass Salesforce mit seinem Wachstum hinter etlichen anderen KI- und Cloud-Dienstleistern zurückbleibt.

Die angehobene Jahresprognose sowie die übertroffenen Zahlen sind zwar gute Nachrichten, die am Ende verhaltene Kursreaktion ist aus einer Bewertungsperspektive jedoch angemessen: Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung ist Salesforce für einen Kurs von 279 US-Dollar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,7 bewertet. Gleichzeitig liegt das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis bei 1,35 und damit über dem Wert von 1, der als günstig gilt. Viel Luft nach oben dürfte die Aktie daher auch weiterhin nicht haben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 250,7EUR auf Tradegate (29. Mai 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.