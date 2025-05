EpiVax ernennt Dr. Vibha Jawa zum CSO zur Leitung der wissenschaftlichen Strategie

PROVIDENCE, R. I., 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der präklinischen Immunogenitätsbewertung für biologische Therapeutika und Impfstoffe, freut sich, die Ernennung von Vibha Jawa, PhD, FAAPS zum Chief Scientific Officer bekannt zu geben. Dr. Jawa tritt die Nachfolge der EpiVax-Gründerin und leitenden Vorstandsvorsitzenden Annie De Groot, MD, an, die vom CSO zum Chief Medical Officer gewechselt ist.

Dr. Jawa bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Entwicklung von Biologika, Impfstoffen und Gentherapien sowie in der Immunogenitätsstrategie zu EpiVax. Zuletzt war sie als verantwortliche Direktorin für translationale Medizin bei Bristol Myers Squibb tätig, wo sie die bioanalytische Strategie leitete und PK- und immunogenitätsbezogene präklinische und klinische Bewertungen in der gesamten Entwicklungspipeline unterstützte. Sie hatte leitende Positionen bei Merck und Amgen inne, wo sie die Bewertung der Immunogenität leitete und Unterstützung von der Entdeckung bis zur Entwicklung leistete. Dr. Jawa hat an mehr als 20 erfolgreichen IND-, BLA- und MAA-Anträgen für zahlreiche therapeutische Modalitäten mitgewirkt und war Teil des Teams am Institute of Human Gene Therapy (UPENN), das das erste zugelassene Gentherapieprodukt unterstützte.