RBC stuft SALESFORCE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen zum ersten Quartal und einer angehobenen Prognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Softwarehersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Rishi Jaluria in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Experte sprach von starken Resultaten mit Blick auf die jährlich wiederkehrenden Umsätze in den Bereichen Data Cloud und Künstliche Intelligenz. Die neuen Ziele für Umsatz und Gewinn je Aktie lägen über den Markterwartungen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 16:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 16:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 276,0USD auf NYSE (28. Mai 2025, 23:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 420

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A