OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Verlängerung Mietpreisbremse:

"Preisdiktate des Staates sind Enteignung durch die Hintertür. Eigentum, das man nicht nutzen kann, ist de facto keins. In Deutschland trifft die CDU-geführte Regierung damit vor allem Kleinvermieter: 60 Prozent aller Mietwohnungen gehören Menschen, die damit unter anderem Altersvorsorge betrieben haben - und damit genau das taten, was noch jede CDU-Regierung ihnen seit Helmut Kohl nahegelegt hatte. Wie es anders geht, zeigt nun ausgerechnet Argentinien. Dort gab Präsident Javier Milei den Markt frei. Innerhalb kürzester Zeit fielen die Mieten um 40 Prozent, das Angebot an Mietwohnungen erhöhte sich um 170 Prozent."/yyzz/DP/he