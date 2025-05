TAGESVORSCHAU Termine am 29. Mai 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Mai 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung 13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen 22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen USA: Allstate, …