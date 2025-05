Rheinmetall nicht zu bremsen! Evotec LEERVERKAUFT! Paukenschlag bei Vidac Pharma! Und was macht BioNTech Aktie?

Paukenschlag bei Vidac Pharma. Der Biotech-Highflyer des vergangenen Jahres hat starke Ergebnisse zu seinem Krebsmedikament veröffentlicht. Um 5 % ging es immerhin gestern nach oben. Ist die Konsolidierung damit beendet? Analysten sehen jedenfalls Potenzial für eine Vervielfachung. Über 200 % hat die Rheinmetall-Aktie allein in diesem Jahr zulegen können. Analysten erhöhen das Kursziel und raten weiter zum Kauf. Operativ tut sich auch einiges bei dem Rüstungsunternehmen. Dabei ist bei Evotec operativ die Luft raus. Die Aktie wird zum Spielball von Übernahme-Spekulanten und Leerverkäufer, wer gewinnt? Den Kampf gegen Krebs will auch BioNTech gewinnen. Bekommt die Aktie in den kommenden Tagen neue Dynamik?Lesen sie den Artikel hier weiter