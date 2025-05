JPMORGAN stuft Santander auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein passte sein Bewertungsmodell für die Spanier am Mittwochabend leicht an. An den Prognosen für den Überschuss bis 2027 …