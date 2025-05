Nvidia überrascht mit Rekordumsatz: KI-Boom treibt Aktienkurs nach oben!

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 0,81 US-Dollar um 6 Cent über den Prognosen und stellt einen Anstieg von 32,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Nvidia erzielte einen Nettogewinn von 18,78 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26 Prozent entspricht. Dennoch fiel der Gewinn im Vergleich zum vorherigen Quartal um 15 Prozent.

Nvidia, der führende Halbleiterhersteller und Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), hat am Mittwochabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und damit für Aufsehen gesorgt. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um beeindruckende 69,2 Prozent auf 44,06 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten um 810 Millionen US-Dollar übertraf. Haupttreiber dieses Wachstums waren die Datencenter-Geschäfte, die um 73 Prozent auf 39,1 Milliarden US-Dollar zulegten. Auch die Bereiche Automotive und Robotik verzeichneten ein starkes Wachstum von 72 Prozent auf 567 Millionen US-Dollar, während das Gaming-Segment, angeführt von der neuen Geforce RTX-5000 Modellreihe, um 42 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar wuchs.

Für das kommende Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar, was leicht unter den Erwartungen der Analysten liegt. Diese Schätzung berücksichtigt jedoch mögliche Mindereinnahmen von 8 Milliarden US-Dollar aufgrund von Exportbeschränkungen für den H20-Prozessor, die sich negativ auf das Geschäft in China auswirken. Nvidia-Chef Jensen Huang warnte, dass diese Beschränkungen die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen im globalen KI-Markt gefährden könnten.

Trotz dieser Herausforderungen reagierten die Anleger positiv auf die Quartalszahlen. Nach der Veröffentlichung stieg die Aktie um fast 6 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit drei Monaten. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in Nvidias Fähigkeit, auch in einem schwierigen Marktumfeld zu wachsen.

Analysten bleiben optimistisch und sehen Nvidia als Hoffnungsträger an der Wall Street, insbesondere im Hinblick auf den anhaltenden KI-Boom. Die starke Nachfrage nach Nvidias KI-Beschleunigern könnte das Interesse am KI-Markt neu entfachen und die Aktienkurse weiter ansteigen lassen. Trotz der hohen Unternehmensbewertung und der geopolitischen Risiken bleibt Nvidia gut positioniert, um in den kommenden Quartalen weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 134,8EUR auf Nasdaq (29. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.