Rheinmetall erreicht Allzeithoch: Analysten sehen Kursziel über 2.000 Euro!

Die Privatbank Berenberg hebt das Kursziel von 1.630 auf 2.040 Euro und betont das branchenführende Wachstum des Unternehmens, das durch die europäische Aufrüstung und die Expansion in den Raketenmarkt angetrieben wird. Diese positiven Entwicklungen werden durch die anhaltende Nachfrage nach Verteidigungslösungen, insbesondere im Hinblick auf die Luftverteidigung der Bundeswehr, verstärkt. Die Bundeswehr plant, ihre Luftverteidigung bis 2029 signifikant zu stärken, was Rheinmetall zusätzliche Aufträge sichern könnte.

Die Aktie von Rheinmetall hat am Montag ein neues Allzeithoch von 1.842 Euro erreicht, nachdem sie am Freitag einen Rücksetzer verzeichnet hatte. Analysten zeigen sich optimistisch und setzen ihre Kursziele für die Aktie teils über 2.000 Euro. Hauck Aufhhäuser prognostiziert sogar einen Kurs von 2.200 Euro, während JPMorgan das Ziel auf 2.100 Euro angehoben hat. Diese positiven Einschätzungen basieren auf der starken Positionierung von Rheinmetall im Verteidigungssektor, die durch ein breites und etabliertes Produktportfolio unterstützt wird.

Ein weiterer Faktor, der die Aktie antreibt, ist die bevorstehende Aufnahme in den Euro-Stoxx 50, wo Rheinmetall voraussichtlich die Aktie des Luxusgüterkonzerns Kering ersetzen wird. Diese Indexaufnahme könnte das Interesse von Investoren weiter steigern und den Kurs zusätzlich ankurbeln.

Die geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Rüstungsanstrengungen in Europa haben das Interesse an Rheinmetall verstärkt. Analysten empfehlen die Aktie überwiegend zum Kauf, wobei 13 von 15 Experten eine Kaufempfehlung aussprechen. Die Aktie hat das durchschnittliche Kursziel von 1.821 Euro, das von Analysten festgelegt wurde, bereits überschritten, was möglicherweise zu weiteren Anpassungen der Kursziele führen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rheinmetall aufgrund seiner starken Marktposition, der positiven Analystenbewertungen und der anhaltenden Nachfrage im Verteidigungssektor auf einem Wachstumspfad ist. Anleger sollten Rücksetzer als Kaufgelegenheit betrachten, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit eines Aktiensplits, wenn der Kurs die 2.000-Euro-Marke überschreitet.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1.918EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.