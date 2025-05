Tesla am Wendepunkt: Robotaxis starten, doch Investoren sind skeptisch!

Tesla steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte: Der Elektroauto-Pionier plant, seine erste Robotaxi-Flotte auf die Straßen zu bringen, was als entscheidender Schritt in Richtung vollautonomes Fahren gilt. Der Startschuss für dieses ambitionierte Projekt fällt Ende Juni in Austin, Texas, wo zunächst zehn autonome Model Y Fahrzeuge im Stadtgebiet eingesetzt werden sollen. Diese Fahrzeuge werden zwar von Teleoperatoren überwacht, doch es wird kein Fahrer im Auto sitzen.

Trotz dieser aufregenden Entwicklungen äußern namhafte Investoren zunehmend Zweifel an der langfristigen Wachstumsstrategie von Tesla und CEO Elon Musk. Im ersten Quartal 2025 verlor die Tesla-Aktie an Wert, und einige Analysten stellen die Nachhaltigkeit des Unternehmens in Frage. Musks öffentliche Auftritte scheinen dem Image von Tesla geschadet zu haben, was sich negativ auf den weltweiten Absatz ausgewirkt hat. Ein prominenter Hedgefonds-Manager, Daniel Loeb von Third Point, verkaufte alle Tesla-Aktien seines Fonds, was als drastischer Vertrauensverlust gewertet wird. Auch andere Investoren, wie Philippe Laffont von Coatue Management, haben sich von Tesla getrennt, während sie weiterhin in andere Tech-Unternehmen investieren.