Thyssenkrupp: Radikaler Umbau sorgt für Kursrakete – Was steckt dahinter?

Thyssenkrupp plant einen umfassenden Umbau zu einer schlanken Finanzholding, was zu einem signifikanten Kursanstieg der Aktie führte. Laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“ beabsichtigt der Vorstand unter CEO Miguel Lopez, die Konzernzentrale von derzeit 500 auf 100 Mitarbeiter zu reduzieren und auch in der Verwaltung umfassende Streichungen vorzunehmen. Diese Maßnahmen sollen die Voraussetzungen für den Verkauf weiterer Unternehmensbereiche schaffen. Insidern zufolge könnte das Unternehmen auf eine „Dachgesellschaft ohne Inhalt“ reduziert werden.

Parallel dazu arbeitet Thyssenkrupp an der Abspaltung eines Minderheitsanteils der Marinesparte, wobei das Unternehmen eine Mehrheit von über 51 Prozent behalten möchte. Im Stahlbereich steht ein möglicher Verkauf von Anteilen nach dem Ende der Lieferverträge mit HKM im Raum. Zudem wird berichtet, dass der Vertrag von CEO Miguel Lopez verlängert werden soll, was in der Aufsichtsratssitzung am 16. September beschlossen werden könnte.

Die IG Metall und Arbeitnehmervertreter äußerten sich zurückhaltend zu den Umbauplänen. Sie unterstützen eine sinnvolle strategische Neuausrichtung, erwarten jedoch, dass die Veränderungen innerhalb gewisser Leitplanken umgesetzt werden, um Perspektiven für die betroffenen Geschäfte und Arbeitsplätze zu sichern. Es wird betont, dass die Beschäftigten nicht angemessen in die strategische Diskussion einbezogen wurden und klare Aussagen zu Beschäftigung und Standorten gefordert werden.

Thyssenkrupp plant, auch die Sparten Werkstoffe und Autoteile in den kommenden Jahren eigenständig aufzustellen. Das Unternehmen strebt an, Mehrheitsbeteiligungen an den Geschäftsbereichen zu halten, um einen fokussierten und agilen Industriekonzern zu bilden. CEO Miguel Lopez betont, dass die strategische Neuaufstellung die Flexibilität und Transparenz für Investoren erhöhen soll, während gleichzeitig eine klare Zukunftsperspektive für die Mitarbeiter geschaffen wird. Die nordrhein-westfälische Landesregierung äußerte sich zurückhaltend und betonte die Notwendigkeit, dass Thyssenkrupp als Gesamtkonzern zukunftsfähig bleibt.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 8,921EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.